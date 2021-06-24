Лайф публикует видео с места крушения вертолёта с военными в Ленобласти. Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа оказалось видео с места трагедии в Гатчинском районе Ленинградской области, где потерпел крушение вертолёт Ми-8. В пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии подтвердили, что в результате погибли три человека.

По предварительным данным, винтокрылое судно выполняло учебный полёт. От вертолёта после падения осталась лишь дымящаяся груда металла. На место прибыли сотрудники МЧС и скорая, спасти экипаж уже было нельзя.