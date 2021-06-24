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Обломки и пена: Лайф публикует видео с места крушения вертолёта Росгвардии в Ленобласти

После крушения от винтокрылого судна осталась лишь дымящаяся груда металла.

24 июня, 18:37

Лайф публикует видео с места крушения вертолёта с военными в Ленобласти. Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа оказалось видео с места трагедии в Гатчинском районе Ленинградской области, где потерпел крушение вертолёт Ми-8. В пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии подтвердили, что в результате погибли три человека.

По предварительным данным, винтокрылое судно выполняло учебный полёт. От вертолёта после падения осталась лишь дымящаяся груда металла. На место прибыли сотрудники МЧС и скорая, спасти экипаж уже было нельзя.

Три человека погибли в результате крушения вертолёта Ми-8 в Ленобласти

Три человека погибли в результате крушения вертолёта Ми-8 в Ленобласти

Напомним, о падении вертолёта стало известно сегодня вечером. Крушение произошло возле деревни Корпикюля. Лайф публиковал фотографии с места происшествия.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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