Груда железа: Лайф публикует фото с места падения вертолёта Ми-8 в Ленобласти
В результате погибли три человека. На месте уже работают сотрудники МЧС.
Фото © LIFE
В распоряжении Лайфа оказались фото с места падения вертолёта Ми-8 в Гатчинском районе Ленинградской области. На кадрах видно: от винтокрылой машины осталась груда металла.
По словам источника, разбившийся вертолёт принадлежит Росгвардии. ЧП произошло около деревни Корпикюля. В 20:42 на место происшествия выехала скорая.
Ранее в Кемеровской области произошло падение самолёта Л-410, который совершил жёсткую посадку в районе села Журавлёво. В результате крушения погибло четыре человека, ещё 15 пострадало. Лайф публиковал список погибших. Нам стало известно, что борт принадлежит ДОСААФ. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв сообщил о состоянии пострадавших при крушении.
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