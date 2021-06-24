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Груда железа: Лайф публикует фото с места падения вертолёта Ми-8 в Ленобласти

В результате погибли три человека. На месте уже работают сотрудники МЧС.

24 июня, 18:16
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

В распоряжении Лайфа оказались фото с места падения вертолёта Ми-8 в Гатчинском районе Ленинградской области. На кадрах видно: от винтокрылой машины осталась груда металла.

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

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По словам источника, разбившийся вертолёт принадлежит Росгвардии. ЧП произошло около деревни Корпикюля. В 20:42 на место происшествия выехала скорая.

Три человека погибли в результате крушения вертолёта Ми-8 в Ленобласти

Три человека погибли в результате крушения вертолёта Ми-8 в Ленобласти

Ранее в Кемеровской области произошло падение самолёта Л-410, который совершил жёсткую посадку в районе села Журавлёво. В результате крушения погибло четыре человека, ещё 15 пострадало. Лайф публиковал список погибших. Нам стало известно, что борт принадлежит ДОСААФ. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв сообщил о состоянии пострадавших при крушении.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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