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Полицейский на мотоцикле протаранил столб и отлетел на несколько метров от удара легковушки

Водитель автомобиля, по всей видимости, начал перестраиваться, но не посмотрел в зеркало заднего вида.

24 июня, 17:52

Полицейский на мотоцикле протаранил столб и отлетел на несколько метров от удара легковушки. Видео © LIFE

Инспектора ГИБДД на мотоцикле сбила легковушка в подмосковных Люберцах. На кадрах с камеры наблюдения видно, что от удара байк отбросило в столб, а полицейский отлетел на несколько метров.

Водитель белой легковушки, по всей видимости, начал перестраиваться, но не посмотрел в зеркало заднего вида. Информация о состоянии сотрудника полиции уточняется, сообщили Лайфу в региональном ГУ МВД. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, по факту случившегося проводится проверка.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Петербурге пьяный таксист прокатил на капоте охранника, а потом врезался в столб. "Пассажир" предпринимал попытки остановить неугомонного водителя, но тот упорно двигался вперёд. В итоге автомобилиста удалось задержать, в результате инцидента никто не пострадал.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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