Полицейский на мотоцикле протаранил столб и отлетел на несколько метров от удара легковушки. Видео © LIFE

Инспектора ГИБДД на мотоцикле сбила легковушка в подмосковных Люберцах. На кадрах с камеры наблюдения видно, что от удара байк отбросило в столб, а полицейский отлетел на несколько метров.

Водитель белой легковушки, по всей видимости, начал перестраиваться, но не посмотрел в зеркало заднего вида. Информация о состоянии сотрудника полиции уточняется, сообщили Лайфу в региональном ГУ МВД. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, по факту случившегося проводится проверка.