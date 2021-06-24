Контрактник погиб на военном полигоне под Воронежем
По предварительным данным, военнослужащий неаккуратно обращался с оружием во время занятий по боевой подготовке.
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Военнослужащий контрактной службы погиб на военном полигоне Погоново под Воронежем. По данному факту командование Воронежского гарнизона совместно с правоохранительными органами начало проверку, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).
"По предварительным данным, его смерть наступила в результате неосторожного обращения с оружием при проведении стрельб на полигоне в ходе плановых занятий по боевой подготовке", — сказали в пресс-службе ТАСС.
Ранее сообщалось, что при обрушении крыши в курилке воинской части, расположенной в Можайске Московской области, травмы получили четверо военнослужащих.
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