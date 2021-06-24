Роспотребнадзор обязал рестораны Крыма перейти на одноразовую посуду
В регионе продолжается контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией после обильных дождей.
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Роспотребнадзор обязал рестораны Крыма перейти на использование одноразовой пластиковой посуды. Соответствующее сообщение появилось на сайте надзорного ведомства.
"Предприятиям общественного питания предписано перейти на использование исключительно одноразовой посуды", — говорится в сообщении.
Там также отмечается, что Роспотребнадзор продолжает осуществлять контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией после обильных дождей, которые стали причиной сильных паводков в нескольких районах полуострова. Так, например, из-за ухудшения качества морской воды в наиболее пострадавших городах запрещено пользоваться пляжами.
"С целью профилактики острых кишечных инфекций среди населения организована и проводится разъяснительная работа по соблюдению мер профилактики инфекционных болезней", — говорится в публикации.
Напомним, несколько дней назад из-за обильных ливней река Водопадная в Ялте вышла из берегов и затопила город. Власти ввели режим ЧС, полностью перекрыли центр для ликвидации последствий и начали эвакуацию жителей с затопленных участков. За сутки в городе выпало три месячные нормы осадков, местные власти уже заявили, что такого не было около ста лет. Как сообщал Лайф, в результате подтоплений один человек погиб, ещё 54 пострадали. Кроме того, менее сильно, но тоже претерпел бедствия город Керчь, где из-за проливных дождей ушли под воду некоторые улицы, а также оказались подтоплены жилые дома и больницы.
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