Роспотребнадзор обязал рестораны Крыма перейти на одноразовую посуду

Там также отмечается, что Роспотребнадзор продолжает осуществлять контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией после обильных дождей, которые стали причиной сильных паводков в нескольких районах полуострова. Так, например, из-за ухудшения качества морской воды в наиболее пострадавших городах запрещено пользоваться пляжами.