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Роспотребнадзор обязал рестораны Крыма перейти на одноразовую посуду

В регионе продолжается контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией после обильных дождей.

24 июня, 17:14
<p>Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/mpcaphotos/22302711814" target="_blank" rel="noopener noreferrer">MPCA Photos</a></p>

Фото © Flickr / MPCA Photos

Роспотребнадзор обязал рестораны Крыма перейти на использование одноразовой пластиковой посуды. Соответствующее сообщение появилось на сайте надзорного ведомства.

"Предприятиям общественного питания предписано перейти на использование исключительно одноразовой посуды", — говорится в сообщении.

Морскую воду у Ялты признали непригодной для купания

Морскую воду у Ялты признали непригодной для купания

Там также отмечается, что Роспотребнадзор продолжает осуществлять контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией после обильных дождей, которые стали причиной сильных паводков в нескольких районах полуострова. Так, например, из-за ухудшения качества морской воды в наиболее пострадавших городах запрещено пользоваться пляжами.

"С целью профилактики острых кишечных инфекций среди населения организована и проводится разъяснительная работа по соблюдению мер профилактики инфекционных болезней", — говорится в публикации.

Напомним, несколько дней назад из-за обильных ливней река Водопадная в Ялте вышла из берегов и затопила город. Власти ввели режим ЧС, полностью перекрыли центр для ликвидации последствий и начали эвакуацию жителей с затопленных участков. За сутки в городе выпало три месячные нормы осадков, местные власти уже заявили, что такого не было около ста лет. Как сообщал Лайф, в результате подтоплений один человек погиб, ещё 54 пострадали. Кроме того, менее сильно, но тоже претерпел бедствия город Керчь, где из-за проливных дождей ушли под воду некоторые улицы, а также оказались подтоплены жилые дома и больницы.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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