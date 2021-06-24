НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Наше оружие массового поражения": Захарову развеселило признание Киркорова угрозой нацбезопасности Украины

Дипломат иронично заметила, что Киеву удалось проведать о способностях короля эстрады "бить прицельно в сердца миллионов".

24 июня, 17:39
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла решение украинского Минкульта внести певца Филиппа Киркорова в чёрный список как угрозу нацбезопасности.

"Как они узнали, что это наше оружие массового поражения, бьющее прицельно в сердца миллионов?"написала Захарова в своём телеграме.

Киркоров признался в любви Украине в ответ на внесение в чёрный список

Киркоров признался в любви Украине в ответ на внесение в чёрный список

Напомним, 11 июня в Минкульт поступило письмо Службы национальной безопасности Украины о включении в перечень лиц, представляющих угрозу безопасности, короля российской эстрады Филиппа Киркорова.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Захарова указала на несостыковки в версиях Лондона по инциденту с эсминцем в Чёрном море

вчера в 17:40

Киркоров признался в любви Украине в ответ на внесение в чёрный список

сегодня в 13:53

У вдовы Бориса Грачевского случился выкидыш после похорон мужа

сегодня в 16:04

Депутата Рады вызвали в суд из-за шапки-ушанки с советской кокардой

сегодня в 18:27

Груда железа: Лайф публикует фото с места падения вертолёта Ми-8 в Ленобласти

сегодня в 18:16

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1