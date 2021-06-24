"Наше оружие массового поражения": Захарову развеселило признание Киркорова угрозой нацбезопасности Украины
Дипломат иронично заметила, что Киеву удалось проведать о способностях короля эстрады "бить прицельно в сердца миллионов".
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла решение украинского Минкульта внести певца Филиппа Киркорова в чёрный список как угрозу нацбезопасности.
"Как они узнали, что это наше оружие массового поражения, бьющее прицельно в сердца миллионов?" — написала Захарова в своём телеграме.
Напомним, 11 июня в Минкульт поступило письмо Службы национальной безопасности Украины о включении в перечень лиц, представляющих угрозу безопасности, короля российской эстрады Филиппа Киркорова.
Комментариев: 0