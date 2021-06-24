Три человека погибли в результате крушения вертолёта Ми-8 в Ленобласти
На кадрах, снятых очевидцами, можно увидеть густой чёрный дым, поднимающийся с места падения.
Три человека погибли в результате крушения вертолёта Ми-8 в Ленобласти. Видео © Соцсети
Возле деревни Корпикюли Ленинградской области произошло падение вертолёта Ми-8, в результате трагедии погибло минимум три человека. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.
Падение случилось вечером 24 июня между городами Гатчина и Пушкин. На место крушения выехала скорая помощь. На кадрах видно, как от места падения поднимается густой чёрный дым.
Ранее в Кемеровской области произошло падение самолёта Л-410, который совершил жёсткую посадку в районе села Журавлёва. В результате крушения погибло четыре человека, ещё 15 пострадали. Лайф публиковал список погибших. На борту находился в том числе бизнесмен Тимур Франк, у него диагностировали множественные переломы рёбер, разрыв лёгких, перелом костей таза, а также травматический шок. Возбуждено уголовное дело, полёты самолётов данного типа приостановлены.
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