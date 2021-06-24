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"Растрачивают силы на пустые заявления": Захарова ответила на протест Японии по поводу российских учений на Курилах

Дипломат подчеркнула, что протесты японского правительства не имеют смысла и РФ будет продолжать укреплять обороноспособность и социально-экономическое развитие своего региона.

24 июня, 20:43
<p>Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/MIDRussia/photos/a.265191980246917/3520671351365614/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД России</a></p>

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото © Facebook / МИД России

Власти Японии должны направить усилия на развитие отношений с РФ, а не тратить силы на пустые заявления о действиях российской стороны на Курилах. Об этом говорится в распространённом 24 июня комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с высказываниями генсека кабмина Японии Кацунобу Като о российских военных учениях на Курилах.

"Вместо того чтобы растрачивать силы на пустые заявления, японским властям стоило бы задуматься над реальными шагами по взаимовыгодному развитию российско-японских отношений", — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

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Захарова раскритиковала упорство японских официальных лиц, с которым они увязывают территориальные претензии к Москве с действиями российской стороны на собственной территории. Захарова добавила, что подобные демарши бессмысленны. "Укрепление обороноспособности России и социально-экономическое развитие южных Курильских островов Сахалинской области будет продолжено", — подытожила она.

Напомним, ранее Токио выразил два протеста Москве по поводу военных учений на Курилах. Как до начала манёвров, так и после Япония связала их с "укреплением военного присутствия России и назвала неприемлемыми".

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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