Власти Японии должны направить усилия на развитие отношений с РФ, а не тратить силы на пустые заявления о действиях российской стороны на Курилах. Об этом говорится в распространённом 24 июня комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с высказываниями генсека кабмина Японии Кацунобу Като о российских военных учениях на Курилах.

"Вместо того чтобы растрачивать силы на пустые заявления, японским властям стоило бы задуматься над реальными шагами по взаимовыгодному развитию российско-японских отношений", — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.