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В Цюрихе трамвай с мёртвым пассажиром шесть часов ездил по городу

Сын умершего посетовал, что в современном мире все слишком сосредоточены на себе и не замечают того, что происходит вокруг.

24 июня, 20:27
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

64-летний житель швейцарского Цюриха умер в трамвае и ездил в транспорте около шести часов, пока его не обнаружили пассажиры. Об этом сообщает портал 20 Minuten.

Как пишет издание, пожилой мужчина ехал на работу в центр города, однако в трамвае у него остановилось сердце. По словам сына умершего, только через шесть часов один из пассажиров заметил, что с мужчиной "что-то не так" и сообщил об этом водителю, который вызвал скорую помощь.

"Меня очень огорчает невнимательность людей друг к другу. Мне до сих не верится, что такое возможно. Сейчас люди слишком сосредоточены на себе и даже не замечают того, что происходит вокруг", — посетовал сын умершего.

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Полиция Цюриха подтвердила, что гражданин умер естественной смертью.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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