В Цюрихе трамвай с мёртвым пассажиром шесть часов ездил по городу

64-летний житель швейцарского Цюриха умер в трамвае и ездил в транспорте около шести часов, пока его не обнаружили пассажиры. Об этом сообщает портал 20 Minuten.

Как пишет издание, пожилой мужчина ехал на работу в центр города, однако в трамвае у него остановилось сердце. По словам сына умершего, только через шесть часов один из пассажиров заметил, что с мужчиной "что-то не так" и сообщил об этом водителю, который вызвал скорую помощь.

"Меня очень огорчает невнимательность людей друг к другу. Мне до сих не верится, что такое возможно. Сейчас люди слишком сосредоточены на себе и даже не замечают того, что происходит вокруг", — посетовал сын умершего.