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"Трудно улучшить совершенство": В США назвали идеальное российское оружие

Даже при минимальной подготовке военных наличие такой винтовки станет существенным преимуществом, отметили там.

24 июня, 20:14
<p>Винтовка Драгунова. Фото © Wikipedia / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Interpolitex_2013_(536-15).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Vitaly V. Kuzmin</a></p>

Винтовка Драгунова. Фото © Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

Совершенным российским оружием является снайперская винтовка Драгунова, ведь её конструкция очень проста и удобна в использовании. Такое мнение выразил военный специалист Питер Сичиу в статье, опубликованной на портале 19FortyFive.

"Снайперская винтовка Драгунова представляет собой совершенное оружие, не требующее серьёзных изменений", — отметил он.

По словам Сичиу, простота винтовки помогает легко использовать её, ремонтировать и обслуживать. Даже при минимальной подготовке военных наличие оружия, разработанного группой Драгунова, станет существенным преимуществом, считает автор. Также он выразил мнение, что СВД отлично подходит российской армии. Сичиу напомнил и о модификации винтовки с улучшенным дульным устройством и усовершенствованной эргономикой, заметив, что "трудно улучшить совершенство".

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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