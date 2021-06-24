Совершенным российским оружием является снайперская винтовка Драгунова, ведь её конструкция очень проста и удобна в использовании. Такое мнение выразил военный специалист Питер Сичиу в статье, опубликованной на портале 19FortyFive.

"Снайперская винтовка Драгунова представляет собой совершенное оружие, не требующее серьёзных изменений", — отметил он.

По словам Сичиу, простота винтовки помогает легко использовать её, ремонтировать и обслуживать. Даже при минимальной подготовке военных наличие оружия, разработанного группой Драгунова, станет существенным преимуществом, считает автор. Также он выразил мнение, что СВД отлично подходит российской армии. Сичиу напомнил и о модификации винтовки с улучшенным дульным устройством и усовершенствованной эргономикой, заметив, что "трудно улучшить совершенство".