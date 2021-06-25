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Ещё в одной стране мира захотели купить российскую вакцину от ковида "Спутник V"

Власти данной республики отметили, что ключевым пунктом переговоров является установление "точных дат" поставок препарата.

24 июня, 23:37
<p>Фото © ТАСС / Эрик Романенко</p>

Фото © ТАСС / Эрик Романенко

Правительство Доминиканской Республики изучает проект договора о поставках российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V". Об этом рассказал замглавы МИД страны Хосе Хулио Гомес.

В беседе с РИА "Новости" он отметил, что переговоры о поставках препарата от ковида вёл доминиканский посол в Москве Ханс Данненберг.

"Он подготовил проект типового контракта. Этот проект был направлен доминиканской стороне и сейчас изучается", — отметил замглавы МИД республики.

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По словам Гомеса, ключевым пунктом переговоров является установление "точных дат" поставок вакцины "Спутник V" в Доминикану.

"Доминиканская Республика готова приобрести "Спутник V", когда мы определим этот критерий, который очень важен для нас", — добавил дипломат.

Напомним, российская вакцина от коронавируса "Спутник V" одобрена уже почти в 70 странах мира с общим населением свыше 3,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений национальными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.

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Ранее сообщалось, что власти Омана одобрили экстренное применение препарата от ковида, который был разработан центром Гамалеи.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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