Ещё в одной стране мира захотели купить российскую вакцину от ковида "Спутник V"
Власти данной республики отметили, что ключевым пунктом переговоров является установление "точных дат" поставок препарата.
Фото © ТАСС / Эрик Романенко
Правительство Доминиканской Республики изучает проект договора о поставках российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V". Об этом рассказал замглавы МИД страны Хосе Хулио Гомес.
В беседе с РИА "Новости" он отметил, что переговоры о поставках препарата от ковида вёл доминиканский посол в Москве Ханс Данненберг.
"Он подготовил проект типового контракта. Этот проект был направлен доминиканской стороне и сейчас изучается", — отметил замглавы МИД республики.
По словам Гомеса, ключевым пунктом переговоров является установление "точных дат" поставок вакцины "Спутник V" в Доминикану.
"Доминиканская Республика готова приобрести "Спутник V", когда мы определим этот критерий, который очень важен для нас", — добавил дипломат.
Напомним, российская вакцина от коронавируса "Спутник V" одобрена уже почти в 70 странах мира с общим населением свыше 3,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений национальными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.
Ранее сообщалось, что власти Омана одобрили экстренное применение препарата от ковида, который был разработан центром Гамалеи.
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