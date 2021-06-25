Экстренное применение "Спутника V" одобрили в Омане

Власти Омана одобрили экстренное применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает газета Times of Oman со ссылкой на гендиректора Департамента по общему надзору за заболеваниями при Минздраве страны Сейфа бен Салема аль-Абри.

"Лицензии на экстренное применение в стране выданы для четырёх вакцин: Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, "Спутник V" и Sinovac", — заявил аль-Абри.

Стоит отметить, что Оман стал 68-й страной мира, где одобрили российскую вакцину.

По словам аль-Абри, жители Омана получили полтора миллиона доз вакцин от ковида. Прогнозируется, что с июля по ноябрь в султанат поступит ещё 3,2 миллиона доз различных препаратов.

Директор управления по контролю за инфекционными заболеваниями при Минздраве Бадр бен Сейф ар-Равахи добавил, что каждый день в Омане прививку делает порядка 40 тысяч жителей. Также он отметил, что теперь в программу по вакцинации включены беременные, так как "используемые в Омане вакцины безопасны для них".