Украина ввела обязательное тестирование на коронавирус для въезжающих из России

Власти Украины ввели обязательное тестирование людей, которые въезжают в страну из четырёх стран: Великобритании, Индии, России и Португалии. Об этом сообщается на сайте Минздрава Незалежной.

По словам замглавы ведомства, главного государственного санитарного врача Игоря Кузина, такие меры приняты в связи со стремительным распространением в мире нового индийского штамма "дельта".

Данные правила касаются граждан, находившихся на территории этих стран в течение не менее семи дней. Тесты будут проводить в пунктах пропуска.