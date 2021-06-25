НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Украина ввела обязательное тестирование на коронавирус для въезжающих из России

По словам главного санврача страны Игоря Кузина, такие меры приняты в связи со стремительным распространением в мире нового индийского штамма "дельта".

24 июня, 22:16

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Никеричев Андрей

Власти Украины ввели обязательное тестирование людей, которые въезжают в страну из четырёх стран: Великобритании, Индии, России и Португалии. Об этом сообщается на сайте Минздрава Незалежной.

По словам замглавы ведомства, главного государственного санитарного врача Игоря Кузина, такие меры приняты в связи со стремительным распространением в мире нового индийского штамма "дельта".

На Украине задумались о полном прекращении сообщения с Россией из-за коронавируса

На Украине задумались о полном прекращении сообщения с Россией из-за коронавируса

Данные правила касаются граждан, находившихся на территории этих стран в течение не менее семи дней. Тесты будут проводить в пунктах пропуска.

Ранее Лайф писал, что российскую вакцину "Эпиваккорона" признали эффективной против штаммов коронавируса "дельта" и "дельта плюс". По словам одного из разработчиков препарата, Рината Максютова, пептид, ставший основой вакцины, устойчив к подобным изменениям.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Экстренное применение "Спутника V" одобрили в Омане

сегодня в 21:18

Укол не прошёл: Почему тысячи россиян не могут получить сертификат вакцинации на Госуслугах

сегодня в 21:40

"Если заболеешь — не спасём!": Медсестра сбросила 50 килограммов ради работы в ковидном госпитале

сегодня в 19:06

Зеленский заявил, что у него нет конкурентов на выборах президента Украины в 2024 году

сегодня в 22:38

За сутки умер второй актёр из сериала "Улицы разбитых фонарей"

сегодня в 22:34

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1