Украина ввела обязательное тестирование на коронавирус для въезжающих из России
По словам главного санврача страны Игоря Кузина, такие меры приняты в связи со стремительным распространением в мире нового индийского штамма "дельта".
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Никеричев Андрей
Власти Украины ввели обязательное тестирование людей, которые въезжают в страну из четырёх стран: Великобритании, Индии, России и Португалии. Об этом сообщается на сайте Минздрава Незалежной.
По словам замглавы ведомства, главного государственного санитарного врача Игоря Кузина, такие меры приняты в связи со стремительным распространением в мире нового индийского штамма "дельта".
Данные правила касаются граждан, находившихся на территории этих стран в течение не менее семи дней. Тесты будут проводить в пунктах пропуска.
Ранее Лайф писал, что российскую вакцину "Эпиваккорона" признали эффективной против штаммов коронавируса "дельта" и "дельта плюс". По словам одного из разработчиков препарата, Рината Максютова, пептид, ставший основой вакцины, устойчив к подобным изменениям.
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