ВОЗ: Штамм "дельта" вдвое заразнее изначального коронавируса

Штамм "дельта" обладает вдвое большей контагиозностью (заразностью), чем изначальный вариант — SARS-CoV-2. Об этом сообщила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан.

По её словам, сейчас данный вариант коронавируса присутствует более чем в 85 странах мира, что говорит о его высокой скорости распространения.

"Дельта" обгоняет другие штаммы, он может стать доминирующим штаммом в мире", — отметила Сваминатан в "Твиттере" и добавила, что "один человек со штаммом "дельта" может заразить не двух, а четырёх, шестерых или даже восьмерых".

Эксперт обратила внимание, что сейчас появляется всё больше случаев, когда ковидом заболевают все члены семьи. Говоря об эффективности вакцин против "дельты", Сваминатан подчеркнула, что они представляются действенными, по крайней мере, против тяжёлого протекания болезни.

Также представитель ВОЗ прокомментировала опасность нового штамма коронавируса — "дельта плюс". Ранее появилась информация, что он может влиять на эффективность воздействия антител.

"Имеется обеспокоенность в отношении того, что этот штамм, возможно, становится более смертоносным", — сообщила Сваминатан, однако добавила, что есть "хорошая новость" — в мире всего несколько десятков случаев заражения "дельта плюс".