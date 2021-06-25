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Лидеры стран ЕС поручили Боррелю подготовить варианты новых санкций против России

Также в итоговом заявлении саммита Евросоюза отмечается, что Брюссель изучит различные формы диалога с РФ по вопросам, представляющим интересы для сообщества.

25 июня, 00:42
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<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/eu_eeas/status/1404707206700863488/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">eu_eeas</a></p>

Фото © Twitter / eu_eeas

Главы государств и правительств 27 стран Евросоюза поручили верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю подготовить варианты новых санкций против России. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

"ЕС подчеркнул необходимость твёрдого и скоординированного ответа на любую будущую вредоносную деятельность России. С этой целью Евросовет призвал Еврокомиссию и верховного представителя представить возможности для дополнительных ограничительных мер, включая экономические", — говорится в заявлении.

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Также там отмечается, что Евросоюз изучит различные формы диалога с РФ по вопросам, представляющим интересы для сообщества. А вот стратегия "отталкивать, сдерживать, вовлекать", которую Боррель ранее предложил в отношениях с Россией, в итоговом заявлении не упоминается.

Ранее Евросоюз на год продлил санкции против Крыма и Севастополя. Рестрикции предполагают ограничение экономических отношений ЕС с этими субъектами России. Последний раз они продлевались год назад.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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