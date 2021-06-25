Лидеры стран ЕС поручили Боррелю подготовить варианты новых санкций против России

Главы государств и правительств 27 стран Евросоюза поручили верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю подготовить варианты новых санкций против России. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

"ЕС подчеркнул необходимость твёрдого и скоординированного ответа на любую будущую вредоносную деятельность России. С этой целью Евросовет призвал Еврокомиссию и верховного представителя представить возможности для дополнительных ограничительных мер, включая экономические", — говорится в заявлении.

Также там отмечается, что Евросоюз изучит различные формы диалога с РФ по вопросам, представляющим интересы для сообщества. А вот стратегия "отталкивать, сдерживать, вовлекать", которую Боррель ранее предложил в отношениях с Россией, в итоговом заявлении не упоминается.