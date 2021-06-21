"Какое-то Средневековье немножко": Захарова усомнилась в современности стратегии ЕС в отношении России
По словам представителя МИД РФ, подобный подход неприемлем по отношению к любой нормальной стране.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Новая стратегия ЕС в отношении России, которая ранее была предложена Еврокомиссией, является несовременной и напоминает вассальные отношения в Средневековье. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в программе "60 минут" на телеканале "Россия-1".
"По большому счёту не для XXI века этот подход. Какое-то вот здесь Средневековье немножко. Когда одна точка мира считает, что все остальные должны выполнять какие-то вассальные функции. Вот это как раз программа для вассальных государств. Но они, наверное, что-то перепутали", — объяснила дипломат.
Официальный представитель МИД России усомнилась в том, что у главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля когда-либо получалось реализовывать озвученную стратегию "отталкивать, сдерживать, вовлекать". По словам Захаровой, подобный подход неуместен по отношению к любой нормальной стране или объединению государств.
Мария Захарова ранее прокомментировала решение Евросоюза о продлении антироссийских санкций за "незаконную аннексию Крыма и Севастополя", отметив, что ЕС знает, какой на это последует ответ.
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