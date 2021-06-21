Новая стратегия ЕС в отношении России, которая ранее была предложена Еврокомиссией, является несовременной и напоминает вассальные отношения в Средневековье. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в программе "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"По большому счёту не для XXI века этот подход. Какое-то вот здесь Средневековье немножко. Когда одна точка мира считает, что все остальные должны выполнять какие-то вассальные функции. Вот это как раз программа для вассальных государств. Но они, наверное, что-то перепутали", — объяснила дипломат.

Официальный представитель МИД России усомнилась в том, что у главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля когда-либо получалось реализовывать озвученную стратегию "отталкивать, сдерживать, вовлекать". По словам Захаровой, подобный подход неуместен по отношению к любой нормальной стране или объединению государств.