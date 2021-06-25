"Большой брат": В МИД РФ считают, что США причастны к инциденту с британским эсминцем в Чёрном море
Там отметили, что корабль находился в черноморской акватории в рамках подготовки к учениям Sea Breeze, проводимым под командованием Штатов.
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Действия британского эсминца, нарушившего границы территориальных вод РФ, были согласованы с США. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова напомнила, что пресс-службы Белого дома и Пентагона рекомендовали журналистам адресовать Лондону вопросы по инциденту с кораблём ВМС Великобритании.
"А что так? Он всё-таки находился в северо-западной части Черноморской акватории в рамках подготовки к учениям Sea Breeze, проводимым под командованием США", — написала дипломат в "Телеграме".
Захарова подчеркнула, что Штаты подтвердили проведение тренировочных мероприятий спецназа США, Британии и Украины в момент инцидента. В таких условиях, считает она, "мирный проход" британского эсминца не мог не согласовываться с "большим братом".
Напомним, после нарушения британским эсминцем Defender морской границы в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины, экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, утверждает обратное.
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