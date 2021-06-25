Действия британского эсминца, нарушившего границы территориальных вод РФ, были согласованы с США. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова напомнила, что пресс-службы Белого дома и Пентагона рекомендовали журналистам адресовать Лондону вопросы по инциденту с кораблём ВМС Великобритании.

"А что так? Он всё-таки находился в северо-западной части Черноморской акватории в рамках подготовки к учениям Sea Breeze, проводимым под командованием США", — написала дипломат в "Телеграме".