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В Сеть утекли логины и пароли не менее 1,2 млн россиян

Данная информация доступна не только в Даркнете, но и в обычной Сети. Так как она находится в свободном доступе, злоумышленникам даже не придётся её покупать, подчёркивают эксперты.

25 июня, 00:34

Фото © Pixabay

В свободном доступе в Интернете находится информация о логинах и паролях свыше 1,2 миллиона россиян. Как сообщает компания Bi.zone (входит в структуру Сбербанка), сведения попали в Сеть в результате утечек.

"Потенциальными жертвами могли стать владельцы более 1 200 000 контактов", — отметили эксперты.

Уточняется, что данная информация доступна не только в Даркнете, но и в обычной Сети. Так как она находится в свободном доступе, злоумышленникам даже не придётся её покупать, подчеркнули в компании.

Раскрыт рецепт надёжного пароля, который никто не сможет взломать

Раскрыт рецепт надёжного пароля, который никто не сможет взломать

Директор по противодействию мошенничеству Bi.zone Антон Окошкин обратил внимание, что многие россияне используют одни и те же пароли от разных аккаунтов, что в итоге может привести к потере всех учётных записей.

"В такой ситуации, если ваша учётная запись будет скомпрометирована на одном из них, то возрастает риск взлома всех аккаунтов", — сказал специалист.

Ранее сообщалось, что данные нескольких тысяч российских компаний попали в открытый доступ. Среди них документация, сканы паспортов, а также пароли учётных записей.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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