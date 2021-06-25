В Сеть утекли логины и пароли не менее 1,2 млн россиян

В свободном доступе в Интернете находится информация о логинах и паролях свыше 1,2 миллиона россиян. Как сообщает компания Bi.zone (входит в структуру Сбербанка), сведения попали в Сеть в результате утечек.

"Потенциальными жертвами могли стать владельцы более 1 200 000 контактов", — отметили эксперты.

Уточняется, что данная информация доступна не только в Даркнете, но и в обычной Сети. Так как она находится в свободном доступе, злоумышленникам даже не придётся её покупать, подчеркнули в компании.

Директор по противодействию мошенничеству Bi.zone Антон Окошкин обратил внимание, что многие россияне используют одни и те же пароли от разных аккаунтов, что в итоге может привести к потере всех учётных записей.

"В такой ситуации, если ваша учётная запись будет скомпрометирована на одном из них, то возрастает риск взлома всех аккаунтов", — сказал специалист.