"У меня очень много мечт": Зеленский заявил о желании "остаться в истории"
По словам украинского лидера, ему было бы неприятно потратить время людей, страны и своей семьи и не сделать того, чего он хочет.
Фото © Instagram / zelenskiy_official
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих мечтах в интервью телеканалу "1+1". Глава Незалежной признался, что их у него много.
"У меня очень много мечт. Хочу завершить войну, мечтаю. Хочу, чтобы меня история не стёрла, хочу остаться…" — сказал украинский лидер.
По словам Зеленского, ему было бы неприятно потратить время людей, страны и своей семьи и не сделать того, чего он хочет. Президент Украины добавил, что мечтает, чтобы его дети были здоровы и гордились им и его супругой Еленой, а также чтобы его родители увидели изменения в стране.
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