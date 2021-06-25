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"У меня очень много мечт": Зеленский заявил о желании "остаться в истории"

По словам украинского лидера, ему было бы неприятно потратить время людей, страны и своей семьи и не сделать того, чего он хочет.

25 июня, 01:10
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CQIsf1iBY-v/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">zelenskiy_official</a></p>

Фото © Instagram / zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих мечтах в интервью телеканалу "1+1". Глава Незалежной признался, что их у него много.

"У меня очень много мечт. Хочу завершить войну, мечтаю. Хочу, чтобы меня история не стёрла, хочу остаться…" — сказал украинский лидер.

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По словам Зеленского, ему было бы неприятно потратить время людей, страны и своей семьи и не сделать того, чего он хочет. Президент Украины добавил, что мечтает, чтобы его дети были здоровы и гордились им и его супругой Еленой, а также чтобы его родители увидели изменения в стране.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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