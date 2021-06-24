Зеленский заявил о возможности полного разрыва отношений с Донбассом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если ситуацию в Донбассе не удастся урегулировать в рамках "нормандского формата" или любых договорённостей с участием России и США, то возможно проведение всеукраинского референдума о полном разрыве отношений с регионом.

"Что касается альтернативных планов. План Б — мы в нём, я считаю, находимся. А те, кто предлагает, например, стену как план Б или план С — неважно — стену в любом формате… Стена — это полное расторжение отношений в том или ином виде", — сказал Зеленский в эфире телеканала "1+1".

Украинский лидер добавил, что решение о запуске "стены" должен принимать народ Незалежной.