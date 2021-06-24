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Зеленский заявил о возможности полного разрыва отношений с Донбассом

Украинский лидер добавил, что решение о запуске "стены" должен принимать народ Незалежной.

24 июня, 19:54
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CP5_xFkBQIv/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">zelenskiy_official</a></p>

Фото © Instagram / zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если ситуацию в Донбассе не удастся урегулировать в рамках "нормандского формата" или любых договорённостей с участием России и США, то возможно проведение всеукраинского референдума о полном разрыве отношений с регионом.

"Что касается альтернативных планов. План Б — мы в нём, я считаю, находимся. А те, кто предлагает, например, стену как план Б или план С — неважно — стену в любом формате… Стена — это полное расторжение отношений в том или ином виде", — сказал Зеленский в эфире телеканала "1+1".

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Ранее экс-президент Украины, глава делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что необходимо присоединить США к "нормандскому формату". По его словам, Франция и Германия не могут чётко и ясно "поставить Россию в ту ситуацию, в которой она реально находится", и обозначить как якобы агрессора в Донбассе и Крыму.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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