В Архангельской области исчезла связь с легкомоторным самолётом

В Архангельской области пропала связь с легкомоторным самолётом. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошёл в Верхнетоемском районе. Судно выполняло авиапатрулирование в Верхнетоемском районе по мониторингу лесопожарной обстановки по заявке Единого лесопожарного центра.

В 21:05 в предполагаемый район поиска отправилась группа спасателей Архангельской региональной поисково-спасательной базы на вертолёте Ми-8. Известно, что последний раз командир пропавшего самолёта выходил на связь в 18:45.