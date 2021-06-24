В Архангельской области исчезла связь с легкомоторным самолётом
В предполагаемый район поисков направлена группа спасателей на вертолёте Ми-8.
Фото © ТАСС / Алексей Павлишак
В Архангельской области пропала связь с легкомоторным самолётом. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Инцидент произошёл в Верхнетоемском районе. Судно выполняло авиапатрулирование в Верхнетоемском районе по мониторингу лесопожарной обстановки по заявке Единого лесопожарного центра.
В 21:05 в предполагаемый район поиска отправилась группа спасателей Архангельской региональной поисково-спасательной базы на вертолёте Ми-8. Известно, что последний раз командир пропавшего самолёта выходил на связь в 18:45.
Ранее Лайф рассказывал, что вертолёт Ми-8 Росгвардии упал возле деревни Корпикюля в Ленобласти. Воздушное судно выполняло учебный полёт. В результате происшествия погибли три человека, находившиеся на борту. Лайф публиковал фото и видео с места крушения.
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