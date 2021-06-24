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"Экипаж уводил вертолёт от жилых домов": Названа предварительная причина крушения Ми-8 в Ленобласти

В результате инцидента погибли три человека. На месте ЧП работают экстренные службы.

24 июня, 19:27
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Причиной крушения вертолёта Ми-8 в Гатчинском районе Ленинградской области, предварительно, мог стать отказ двигателя. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

"По предварительным данным, крушение вертолёта Ми-8 произошло в результате отказа двигателя", — приводит ТАСС слова источника.

Кроме того, агентство, ссылаясь на пресс-службу Северо-Западного округа Росгвардии, пишет, что экипаж упавшего вертолёта уводил воздушное судно от населённого пункта перед крушением.

Обломки и пена: Лайф публикует видео с места крушения вертолёта Росгвардии в Ленобласти

Обломки и пена: Лайф публикует видео с места крушения вертолёта Росгвардии в Ленобласти

"Экипаж вертолёта до последнего уводил машину от жилых зданий населённого пункта", — отметил представитель ведомства.

Благодаря действиям экипажа разбившегося вертолёта удалось избежать пострадавших среди людей, проживающих в районе крушения.

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Груда железа: Лайф публикует фото с места падения вертолёта Ми-8 в Ленобласти

Напомним, вертолёт Ми-8 упал возле деревни Корпикюля вечером 24 июня. Воздушное судно Росгвардии выполняло учебный полёт. В результате происшествия погибли три человека, находившиеся на борту.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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