Причиной крушения вертолёта Ми-8 в Гатчинском районе Ленинградской области, предварительно, мог стать отказ двигателя. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

"По предварительным данным, крушение вертолёта Ми-8 произошло в результате отказа двигателя", — приводит ТАСС слова источника.

Кроме того, агентство, ссылаясь на пресс-службу Северо-Западного округа Росгвардии, пишет, что экипаж упавшего вертолёта уводил воздушное судно от населённого пункта перед крушением.

"Экипаж вертолёта до последнего уводил машину от жилых зданий населённого пункта", — отметил представитель ведомства.

Благодаря действиям экипажа разбившегося вертолёта удалось избежать пострадавших среди людей, проживающих в районе крушения.