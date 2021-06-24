"Экипаж уводил вертолёт от жилых домов": Названа предварительная причина крушения Ми-8 в Ленобласти
В результате инцидента погибли три человека. На месте ЧП работают экстренные службы.
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Причиной крушения вертолёта Ми-8 в Гатчинском районе Ленинградской области, предварительно, мог стать отказ двигателя. Об этом сообщил источник в экстренных службах.
"По предварительным данным, крушение вертолёта Ми-8 произошло в результате отказа двигателя", — приводит ТАСС слова источника.
Кроме того, агентство, ссылаясь на пресс-службу Северо-Западного округа Росгвардии, пишет, что экипаж упавшего вертолёта уводил воздушное судно от населённого пункта перед крушением.
"Экипаж вертолёта до последнего уводил машину от жилых зданий населённого пункта", — отметил представитель ведомства.
Благодаря действиям экипажа разбившегося вертолёта удалось избежать пострадавших среди людей, проживающих в районе крушения.
Напомним, вертолёт Ми-8 упал возле деревни Корпикюля вечером 24 июня. Воздушное судно Росгвардии выполняло учебный полёт. В результате происшествия погибли три человека, находившиеся на борту.
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