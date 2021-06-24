Меган Маркл и принца Гарри уличили в обмане Елизаветы II в вопросе с именем для своей дочери. Малышку назвали Лилибет Диана — в честь королевы и леди Ди. Пара заверила, что монаршая особа разрешила им воспользоваться своим "домашним" именем, но некоторые факты это опровергают, сообщает портал "Дни.ру".

Как утверждает журналистка Пенни Джунор, герцоги Сассекские выкупили домены lilibetdiana.com и lilidiana.com в день звонка королеве 31 мая, из чего следует, что имя не было согласовано с Елизаветой II. По её мнению, королеву просто поставили перед фактом.