Зеленский заявил, что у него нет конкурентов на выборах президента Украины в 2024 году
Как сказал украинский лидер, его главные "соперники" — это бедность граждан, война в Донбассе и плохая инфраструктура.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Facebook / Володимир Зеленський
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит ни в одном политике возможного конкурента на президентских выборах, которые состоятся в 2024 году.
Как сказал украинский лидер, его "соперники" — это бедность граждан, война в Донбассе и плохая инфраструктура.
"У меня нет ни одного конкурента. Мои конкуренты — это инфраструктура, война, бедность людей. Это самое главное. Это то, что я буду догонять, потому что я хочу это изменить", — рассказал Зеленский в программе "VIP с Натальей Мосейчук" на телеканале "1+1".
При этом президент Украины не уточнил, планирует ли баллотироваться на второй срок. А в ответ на вопрос о возможной конкуренции со стороны мэра Киева Виталия Кличко посоветовал градоначальнику сосредоточиться на работе над инфраструктурой столицы.
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