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Зеленский заявил, что у него нет конкурентов на выборах президента Украины в 2024 году

Как сказал украинский лидер, его главные "соперники" — это бедность граждан, война в Донбассе и плохая инфраструктура.

24 июня, 22:38
<p>Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2840330556217302&set=pb.100007211555008.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Володимир Зеленський</a></p>

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Facebook / Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит ни в одном политике возможного конкурента на президентских выборах, которые состоятся в 2024 году.

Как сказал украинский лидер, его "соперники" — это бедность граждан, война в Донбассе и плохая инфраструктура.

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"У меня нет ни одного конкурента. Мои конкуренты — это инфраструктура, война, бедность людей. Это самое главное. Это то, что я буду догонять, потому что я хочу это изменить", — рассказал Зеленский в программе "VIP с Натальей Мосейчук" на телеканале "1+1".

При этом президент Украины не уточнил, планирует ли баллотироваться на второй срок. А в ответ на вопрос о возможной конкуренции со стороны мэра Киева Виталия Кличко посоветовал градоначальнику сосредоточиться на работе над инфраструктурой столицы.

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Ранее Кличко заявил об отсутствии конфликта с Зеленским, но упомянул о сложностях в отношениях.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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