АвтоВАЗ раскрыл условие для массового выпуска электромобилей в России
Там отметили, что все технологии по производству таких машин у них есть.
Lada Ellada. Фото © ИТАР-ТАСС / Валерий Шарифулин
АвтоВАЗ может начать массово выпускать автомобили на электродвигателях в России, если появится высокий спрос у населения. Об этом в беседе с Ura.ru заявил руководитель пресс-центра АвтоВАЗа Сергей Ильинский.
"Если мы увидим, что на рынке есть устойчивый, а самое главное — экономически обоснованный спрос на электроавтомобили, мы сможем довольно быстро выпустить такую модель, потому что мы входим в состав группы Renault. Группа Renault — один из мировых лидеров по производству электроавтомобилей. Все технологии у нас есть, все технологии нам доступны", — отметил Ильинский.
Глава пресс-центра добавил, что у АвтоВАЗа есть опыт разработки электромобилей. Первый такой образец — Lada Ellada, также было построено несколько тестовых образцов электрических версий Lada Vesta.
Ранее специальный представитель президента РФ по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев заявил, что в течение 20–30 лет все жители России пересядут на электромобили.
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