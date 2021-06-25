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АвтоВАЗ раскрыл условие для массового выпуска электромобилей в России

Там отметили, что все технологии по производству таких машин у них есть.

24 июня, 22:27
<p>Lada Ellada. Фото © ИТАР-ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Lada Ellada. Фото © ИТАР-ТАСС / Валерий Шарифулин

АвтоВАЗ может начать массово выпускать автомобили на электродвигателях в России, если появится высокий спрос у населения. Об этом в беседе с Ura.ru заявил руководитель пресс-центра АвтоВАЗа Сергей Ильинский.

"Если мы увидим, что на рынке есть устойчивый, а самое главное — экономически обоснованный спрос на электроавтомобили, мы сможем довольно быстро выпустить такую модель, потому что мы входим в состав группы Renault. Группа Renault — один из мировых лидеров по производству электроавтомобилей. Все технологии у нас есть, все технологии нам доступны", — отметил Ильинский.

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АвтоВАЗ планирует начать выпускать Lada дороже 1 млн

Глава пресс-центра добавил, что у АвтоВАЗа есть опыт разработки электромобилей. Первый такой образец — Lada Ellada, также было построено несколько тестовых образцов электрических версий Lada Vesta.

Ранее специальный представитель президента РФ по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев заявил, что в течение 20–30 лет все жители России пересядут на электромобили.

Эксперт оценил планы АвтоВАЗа начать выпуск Lada дороже миллиона рублей

Эксперт оценил планы АвтоВАЗа начать выпуск Lada дороже миллиона рублей

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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