АвтоВАЗ раскрыл условие для массового выпуска электромобилей в России

АвтоВАЗ может начать массово выпускать автомобили на электродвигателях в России, если появится высокий спрос у населения. Об этом в беседе с Ura.ru заявил руководитель пресс-центра АвтоВАЗа Сергей Ильинский.

"Если мы увидим, что на рынке есть устойчивый, а самое главное — экономически обоснованный спрос на электроавтомобили, мы сможем довольно быстро выпустить такую модель, потому что мы входим в состав группы Renault. Группа Renault — один из мировых лидеров по производству электроавтомобилей. Все технологии у нас есть, все технологии нам доступны", — отметил Ильинский.

Глава пресс-центра добавил, что у АвтоВАЗа есть опыт разработки электромобилей. Первый такой образец — Lada Ellada, также было построено несколько тестовых образцов электрических версий Lada Vesta.