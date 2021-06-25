"Очень качественный": Немецкий инвестор "Северного потока – 2" отверг заявление США о "грязном российском газе"
По мнению Марио Мерена, трубопроводный газ является лучшим решением, нежели транспортировка любого сжиженного природного газа (СПГ), в том числе из США, не только из-за надёжности поставок и чистоты, но и из-за более низкой цены.
Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Российский газ является не только "очень качественным", но и "очень надёжным источником энергии для Европы". Об этом в интервью РБК заявил глава немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен. Так он прокомментировал заявление руководителя Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм.
Стоит отметить, что организация, которую возглавляет Мерен, специализируется на добыче газа и нефти. Данная компания также является партнёром "Газпрома" и инвестором газопровода "Северный поток – 2". Мерен пригласил американского министра энергетики в РФ, чтобы она лично убедилась в том, что "реально делается для сокращения выбросов в России в целом и "Газпромом" в частности". Он добавил, что Wintershall Dea — один из основателей международной инициативы Methane Guiding Principles и выступает за снижение выбросов метана от добычи газа. Глава немецкой компании заявил, что "Газпром" эту задачу поддерживает и они вместе работают над этим.
По мнению Мерена, трубопроводный газ является лучшим решением, нежели транспортировка любого сжиженного природного газа (СПГ), в том числе из США, не только из-за надёжности поставок и чистоты, но и из-за более низкой цены.
"И именно он останется основой энергообеспечения Европы. СПГ — очень волатильный [товар], это отлично было заметно в марте 2021 года. Цены на сжиженный природный газ в Азии внезапно стали на 80% выше, чем в Европе, из США к нам не приходило почти никакого СПГ", — заметил Мерен.
"Слова абсолютно некомпетентного человека": Аналитик высмеял заявление главы Минэнерго США о "самом грязном" в мире российском газе
Напомним, в мае министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что не поддерживает решение администрации президента Штатов Джо Байдена не вводить санкции в отношении Nord Stream 2 AG, оператора газопровода "Северный поток – 2". "Одна из причин, по которой я считаю этот трубопровод очень опасным, заключается в том, что по нему транспортируется самая грязная форма природного газа на Земле", — отметила она. Позже её высказывание прокомментировали вице-премьер России Александр Новак и сенатор Алексей Пушков.
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