Российский газ является не только "очень качественным", но и "очень надёжным источником энергии для Европы". Об этом в интервью РБК заявил глава немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен. Так он прокомментировал заявление руководителя Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм.

Стоит отметить, что организация, которую возглавляет Мерен, специализируется на добыче газа и нефти. Данная компания также является партнёром "Газпрома" и инвестором газопровода "Северный поток – 2". Мерен пригласил американского министра энергетики в РФ, чтобы она лично убедилась в том, что "реально делается для сокращения выбросов в России в целом и "Газпромом" в частности". Он добавил, что Wintershall Dea — один из основателей международной инициативы Methane Guiding Principles и выступает за снижение выбросов метана от добычи газа. Глава немецкой компании заявил, что "Газпром" эту задачу поддерживает и они вместе работают над этим.

По мнению Мерена, трубопроводный газ является лучшим решением, нежели транспортировка любого сжиженного природного газа (СПГ), в том числе из США, не только из-за надёжности поставок и чистоты, но и из-за более низкой цены.