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Экипаж выжил при крушении легкомоторного самолёта в Архангельской области

На борту находилось два человека, в данный момент их эвакуируют в Котлас.

24 июня, 21:43
<p>Фото © ТАСС / Алексей Павлишак</p>

Фото © ТАСС / Алексей Павлишак

Легкомоторный самолёт, с которым была потеряна связь в Архангельской области, потерпел крушение. При этом экипаж выжил, сообщил Лайфу источник.

По его данным, судно нашли в Ленском районе. Причины инцидента пока не известны. На борту находилось два человека, в данный момент их эвакуируют в Котлас.

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Напомним, связь с самолётом исчезла, когда он выполнял авиапатрулирование в Верхнетоемском районе по мониторингу лесопожарной обстановки.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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