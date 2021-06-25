Экипаж выжил при крушении легкомоторного самолёта в Архангельской области
На борту находилось два человека, в данный момент их эвакуируют в Котлас.
Фото © ТАСС / Алексей Павлишак
Легкомоторный самолёт, с которым была потеряна связь в Архангельской области, потерпел крушение. При этом экипаж выжил, сообщил Лайфу источник.
По его данным, судно нашли в Ленском районе. Причины инцидента пока не известны. На борту находилось два человека, в данный момент их эвакуируют в Котлас.
Напомним, связь с самолётом исчезла, когда он выполнял авиапатрулирование в Верхнетоемском районе по мониторингу лесопожарной обстановки.
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