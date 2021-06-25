Экипаж выжил при крушении легкомоторного самолёта в Архангельской области

Легкомоторный самолёт, с которым была потеряна связь в Архангельской области, потерпел крушение. При этом экипаж выжил, сообщил Лайфу источник.

По его данным, судно нашли в Ленском районе. Причины инцидента пока не известны. На борту находилось два человека, в данный момент их эвакуируют в Котлас.