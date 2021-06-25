Путин поздравил российских выпускников школ. Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы. Глава государства отметил, что этот день является особым в жизни бывших школьников, волнующим и немного грустным. В то же время, по словам лидера страны, он является радостным и наполненным мечтами и ожиданиями.

"Расставаясь со школой, вы, конечно же, говорите спасибо своим наставникам. Все эти годы они были рядом, заботились о том, чтобы вы получили как можно больше знаний, переживали, если у вас что-то не ладилось, поддерживали и делом, и советом. Их искреннего душевного участия хватало на всех. Учительский труд, служение будущему действительно вдохновляет. Думаю, многие из вас решили посвятить себя именно этому благородному делу, чтобы через несколько лет вернуться в школу, но уже в качестве учителей", — отметил Путин.

Президент РФ добавил, что выпускники стоят на пороге нового этапа в жизни, их ждут большие перемены. Путин пожелал всем удачи при поступлении в вузы, в дальнейшей учёбе и в будущей работе.

"Сегодня замечательный праздник выпускников, а уже совсем скоро в нашей стране будет отмечаться День молодёжи. Перед вами, перед всем молодым поколением России сейчас огромное пространство возможностей, динамичный, увлекательный мир, где можно добиться очень многого. Всё, что для этого нужно, — энергия, настойчивость, целеустремлённость — у вас, не сомневаюсь, есть", — добавил глава государства.

Путин также заметил, что в России появляется всё больше интересных проектов, площадок, помогающих молодёжи найти своё призвание, состояться, достичь профессиональных высот в самых разных специальностях, раскрыть и проявить свои лучшие человеческие качества, обрести друзей и единомышленников.

Российский президент призвал выпускников максимально использовать все возможности, которые открываются перед ними. Он пожелал им сполна, на полную мощность реализовать свои таланты и способности и никогда не останавливаться на достигнутом.

"Думаю, вы и сами понимаете, насколько важно сегодня, когда стремительно меняются все сферы жизни, постоянно пополнять свои знания, опыт, компетенции. Уверен, вы так же искренне стремитесь и к тому, чтобы своими делами, какую бы профессию вы не избрали, приносить пользу людям, нашей родной, любимой России", — подчеркнул лидер РФ.

Путин заключил, что все будущие победы и достижения выпускников школ — "это успех всей нашей страны, её развитие на долгие-долгие годы вперёд, продолжение тех великих славных традиций, которыми мы все по праву гордимся".