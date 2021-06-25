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Три человека погибли при обрушении дома во Флориде, ещё 100 могут быть под завалами

Установлено местонахождение 102 человек, ранее считавшихся пропавшими.

24 июня, 21:36

Кадр из видео Twitter / AndySlater

При обрушении многоэтажного дома во Флориде погибло три человека, об этом сообщает ABC.

Тем временем глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава на пресс-конференции сообщила, что установлено местонахождение 102 человек, ранее считавшихся пропавшими. Вместе с тем ещё около 100 жителей могут находиться под завалами.

Видеорегистратор снял, как 5-этажный дом обрушился в паре метров и раздавил автобус с пассажирами

Видеорегистратор снял, как 5-этажный дом обрушился в паре метров и раздавил автобус с пассажирами

Напомним, трагедия произошла в городе Сарфсайде. По неизвестным причинам обрушилось 12-этажное здание. Лайф публиковал видео с места инцидента.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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