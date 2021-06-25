Три человека погибли при обрушении дома во Флориде, ещё 100 могут быть под завалами
Установлено местонахождение 102 человек, ранее считавшихся пропавшими.
Кадр из видео Twitter / AndySlater
JUST IN: Video I’ve obtained of the building collapse in Surfside, Florida. pic.twitter.com/BGbRC7iSI9— Andy Slater (@AndySlater) June 24, 2021
При обрушении многоэтажного дома во Флориде погибло три человека, об этом сообщает ABC.
Тем временем глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава на пресс-конференции сообщила, что установлено местонахождение 102 человек, ранее считавшихся пропавшими. Вместе с тем ещё около 100 жителей могут находиться под завалами.
Напомним, трагедия произошла в городе Сарфсайде. По неизвестным причинам обрушилось 12-этажное здание. Лайф публиковал видео с места инцидента.
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