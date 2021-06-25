Три человека погибли при обрушении дома во Флориде, ещё 100 могут быть под завалами

При обрушении многоэтажного дома во Флориде погибло три человека, об этом сообщает ABC.

Тем временем глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава на пресс-конференции сообщила, что установлено местонахождение 102 человек, ранее считавшихся пропавшими. Вместе с тем ещё около 100 жителей могут находиться под завалами.