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Вихрь в центре Европы: Мощный торнадо обрушился на Чехию, есть погибшие и пострадавшие

Разрушительный ветер сорвал крыши и разбил окна, оставив множество домов только с голыми стенами.

24 июня, 22:03

Мощный торнадо обрушился на Чехию, есть погибшие и пострадавшие. Видео © Twitter / disclosetv / BNONews

На юго-восток Чехии обрушился мощный торнадо, пострадало около 150 человека, также есть погибшие, однако их точное число пока не известно. Об этом сообщила журналистам представитель Объединённой службы спасателей и пожарных Чехии Гедвига Кропачкова.

"Могу подтвердить, что есть жертвы, но точное их число мы пока не знаем", — заявила она.

Кропачкова добавила, что среди 150 пострадавших в Южно-Моравском крае на юго-востоке страны есть и дети. В общей сложности стихийное бедствие затронуло семь населённых пунктов региона. Под развалинами могут находиться люди.

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"Остались только стены домов, без крыш и окон. Костёл также без крыши и колокольни. Торнадо забросил автомобили на коттеджи. У школы нет фасада и крыши. Вырваны столетние липы и ели", — рассказал о разрушениях староста села Грушки Марек Бабиш.

Ранее удар смертоносного торнадо сняли на видео в Китае.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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