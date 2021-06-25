За сутки умер второй актёр из сериала "Улицы разбитых фонарей"

Актёр из сериала "Улицы разбитых фонарей" Александр Лесков умер на 74-м году жизни. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Причина и обстоятельства смерти Лескова пока не уточняются.

Лесков играл на сценах многих театров, включая Малый драматический театр (Театр Европы), Большой драматический, Ленком. Широкую известность актёр получил благодаря съёмкам в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Ментовские войны", "Спецназ", "Ворон", "Гончие".