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За сутки умер второй актёр из сериала "Улицы разбитых фонарей"

Причина и обстоятельства смерти 73-летнего артиста пока не уточняются.

24 июня, 22:34
<p>Александр Лесков. Кадр из сериала "Улицы разбитых фонарей" / <a href="https://www.kino-teatr.ru/teatr/acter/m/sov/24273/foto/346283/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Александр Лесков. Кадр из сериала "Улицы разбитых фонарей" / kino-teatr.ru

Актёр из сериала "Улицы разбитых фонарей" Александр Лесков умер на 74-м году жизни. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Причина и обстоятельства смерти Лескова пока не уточняются.

Умерла балетмейстер Мариинки Ольга Моисеева

Умерла балетмейстер Мариинки Ольга Моисеева

Лесков играл на сценах многих театров, включая Малый драматический театр (Театр Европы), Большой драматический, Ленком. Широкую известность актёр получил благодаря съёмкам в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Ментовские войны", "Спецназ", "Ворон", "Гончие".

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге в возрасте 53 лет скончалась актриса Инна Волгина. Она также снималась в сериале "Улицы разбитых фонарей".

Умер актёр из "Ментозавров"

Умер актёр из "Ментозавров"

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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