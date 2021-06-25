За сутки умер второй актёр из сериала "Улицы разбитых фонарей"
Причина и обстоятельства смерти 73-летнего артиста пока не уточняются.
Александр Лесков. Кадр из сериала "Улицы разбитых фонарей" / kino-teatr.ru
Актёр из сериала "Улицы разбитых фонарей" Александр Лесков умер на 74-м году жизни. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
Причина и обстоятельства смерти Лескова пока не уточняются.
Лесков играл на сценах многих театров, включая Малый драматический театр (Театр Европы), Большой драматический, Ленком. Широкую известность актёр получил благодаря съёмкам в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Ментовские войны", "Спецназ", "Ворон", "Гончие".
Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге в возрасте 53 лет скончалась актриса Инна Волгина. Она также снималась в сериале "Улицы разбитых фонарей".
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