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Отели Краснодарского края при вспышках коронавируса будут превращать в обсерваторы

Вместе с тем в администрации региона уточнили, что пока не рассматривают возможность изменения условий для въезда туристов. Так, по-прежнему с 1 августа заселиться в гостиницы можно будет только привитым гражданам.

25 июня, 11:13
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Краснодарском крае при обнаружении коронавирусной инфекции у туриста отель, где он проживает, будут превращать в обсерватор. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Требования, которые предъявили отдыхающим, не сложны в выполнении, но они необходимы, чтобы сохранить отрасль в целом. <...> Если будет вспышка в любом месте размещения, оно автоматически превращается в обсерватор", — приводит пресс-служба Администрации Краснодарского края слова Кондратьева.

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Вместе с тем в администрации уточнили, что пока не рассматривают возможность изменения условий для туристов. Так, по-прежнему с 1 августа заселяться в гостиницы можно будет только привитым гражданам. Таким образом власти региона ответили на заявление главы Ростуризма Зарины Догузовой, которая ранее попросила разрешить приезжать на курорты Кубани по ПЦР-тестам.

Напомним, власти Краснодарского края приняли решение поэтапно ужесточить требования для гостиниц, отелей и детских лагерей региона в связи с ростом числа заражённых ковидом, запретив с 1 августа заселяться в объекты размещения непривитым гражданам. Эту меру уже поддержали в Российском союзе туриндустрии.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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