Отели Краснодарского края при вспышках коронавируса будут превращать в обсерваторы
Вместе с тем в администрации региона уточнили, что пока не рассматривают возможность изменения условий для въезда туристов. Так, по-прежнему с 1 августа заселиться в гостиницы можно будет только привитым гражданам.
Фото © Pixabay
В Краснодарском крае при обнаружении коронавирусной инфекции у туриста отель, где он проживает, будут превращать в обсерватор. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"Требования, которые предъявили отдыхающим, не сложны в выполнении, но они необходимы, чтобы сохранить отрасль в целом. <...> Если будет вспышка в любом месте размещения, оно автоматически превращается в обсерватор", — приводит пресс-служба Администрации Краснодарского края слова Кондратьева.
"Сезон мог быть лучшим": Курортам Краснодарского края предрекли шквал возвратов из-за новых ограничений
Вместе с тем в администрации уточнили, что пока не рассматривают возможность изменения условий для туристов. Так, по-прежнему с 1 августа заселяться в гостиницы можно будет только привитым гражданам. Таким образом власти региона ответили на заявление главы Ростуризма Зарины Догузовой, которая ранее попросила разрешить приезжать на курорты Кубани по ПЦР-тестам.
Напомним, власти Краснодарского края приняли решение поэтапно ужесточить требования для гостиниц, отелей и детских лагерей региона в связи с ростом числа заражённых ковидом, запретив с 1 августа заселяться в объекты размещения непривитым гражданам. Эту меру уже поддержали в Российском союзе туриндустрии.
Лента новостей
Петербург встречает праздник выпускников "Алые паруса — 2021"
сегодня в 11:11
"Малолетняя шпана задирается к большому дяде": Политолог оценил слова Джонсона по инциденту с британским эсминцем в Чёрном море
сегодня в 11:08
Появились фото из "мусорной квартиры" казанского неадеквата, к которому из-за бардака пришли приставы
сегодня в 10:58
Комментариев: 0