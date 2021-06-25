Отели Краснодарского края при вспышках коронавируса будут превращать в обсерваторы

В Краснодарском крае при обнаружении коронавирусной инфекции у туриста отель, где он проживает, будут превращать в обсерватор. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Требования, которые предъявили отдыхающим, не сложны в выполнении, но они необходимы, чтобы сохранить отрасль в целом. <...> Если будет вспышка в любом месте размещения, оно автоматически превращается в обсерватор", — приводит пресс-служба Администрации Краснодарского края слова Кондратьева.

Вместе с тем в администрации уточнили, что пока не рассматривают возможность изменения условий для туристов. Так, по-прежнему с 1 августа заселяться в гостиницы можно будет только привитым гражданам. Таким образом власти региона ответили на заявление главы Ростуризма Зарины Догузовой, которая ранее попросила разрешить приезжать на курорты Кубани по ПЦР-тестам.