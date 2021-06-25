Появились фото из "мусорной квартиры" казанского неадеквата, к которому из-за бардака пришли приставы

В Сети появились фото из квартиры неадеквата из Казани — 44-летнего Айрата А., который ранее заперся в квартире от судебных приставов и угрожал взорвать гранату. На кадрах видно, какой беспорядок мужчина устроил в арендованном доме.

Фото © Соцсети

Жилплощадь практически превратилась в помойку. Так, на всех поверхностях, включая пол, вперемешку валяются одежда, остатки еды, грязная посуда, пустые бутылки и обёртки от продуктов. Напомним, что приставы нагрянули к жителю Казани из-за того, что он отказывался привести в порядок съёмную квартиру.

Фото © СУ СК РФ по Республике Татарстан