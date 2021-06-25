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Появились фото из "мусорной квартиры" казанского неадеквата, к которому из-за бардака пришли приставы

Дом мужчины превратился в помойку. Все поверхности помещения завалены вещами, пустыми бутылками и обёртками, перемешанными с остатками еды и прочим мусором.

25 июня, 10:58
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

В Сети появились фото из квартиры неадеквата из Казани — 44-летнего Айрата А., который ранее заперся в квартире от судебных приставов и угрожал взорвать гранату. На кадрах видно, какой беспорядок мужчина устроил в арендованном доме.

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

Жилплощадь практически превратилась в помойку. Так, на всех поверхностях, включая пол, вперемешку валяются одежда, остатки еды, грязная посуда, пустые бутылки и обёртки от продуктов. Напомним, что приставы нагрянули к жителю Казани из-за того, что он отказывался привести в порядок съёмную квартиру.

Фото © СУ СК РФ по Республике Татарстан

Фото © СУ СК РФ по Республике Татарстан

В Казани задержали неадеквата, грозившего взорвать гранату из-за визита приставов

В Казани задержали неадеквата, грозившего взорвать гранату из-за визита приставов

Ранее Лайф рассказывал, что в Петербурге мужчина во дворе угрожал порезать ножом собак соседей. В этот момент с питомцами гуляла знакомая хозяев животных. Когда те вернулись, между ними и мужчиной с ножом завязалась драка. В ход пошла даже лопата.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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