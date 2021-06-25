Обвиняемый в развращении малолетних 50-летний гендиректор винодельческой компании "Легенда Крыма" и бывший муж телеведущей Юлии Коваль Михаил Штырлин предлагал заплатить девочкам по 1000 рублей за то, что они разденутся перед ним. При этом мужчина находился перед школьницами абсолютно голым. Об этом Лайфу рассказал источник.

Отмечается, что в день инцидента девочки гуляли во дворе дома, когда мимо них прошёл мужчина и обронил 5000 рублей. Школьницы подняли деньги и догнали Штырлина, чтобы вернуть ему средства. Тот поблагодарил их за внимательность, и девочки отправились играть на футбольное поле.

Позже туда пришёл и злоумышленник. Он рассказал, что его друг находится в больнице, а сам он не может попасть в квартиру, при этом ему надо переодеться. Штырлин попросил девочек последить за его вещами, пока он сменит одежду в кустах, на что те согласились и повернулись спиной к мужчине. В определённый момент он попросил несовершеннолетних не стесняться и повернуться к нему лицом, при этом оставаясь абсолютно голым.

Источник отметил, что мужчина также начал мазать себя каким-то кремом и призвал девочек никому не рассказывать о произошедшем. А после сообщил, что никогда не видел голых женщин, и предложил заплатить по 1000 рублей, если школьницы разденутся перед ним, на что получил отказ. Позже злоумышленник оделся, дал девочкам по сто рублей и ушёл.

Как отметил источник, в другом районе города мужчина провернул подобную схему с 5000 рублей, однако в этот раз девочки не стали возвращать Штырлину деньги. Тогда он догнал их и сказал, что заявит на них в полицию. Школьницы начали просить злоумышленника не обращаться к правоохранителям, и тот отметил, что не станет этого делать, если девочки выполнят всё, что он скажет. Несовершеннолетние зашли со Штырлиным в подъезд дома и поднялись на несколько этажей, остановившись на лестничной площадке. Там мужчина раздел своих жертв и стал фотографировать, а после спустил штаны и приказал им ублажать его. Он также потребовал, чтобы девочки не распространялись о произошедшем.

Лайфу стало известно, что предварительно все девочки опознали Штырлина. Сам он отказался давать показания. Отмечается, что в Краснодар мужчина приехал по делам, сам при этом живёт в Москве. В столице Кубани он снимал двухместный номер в отеле, в котором жил один, а в районах, где произошли преступления, злоумышленник якобы гулял, встречался со знакомой.