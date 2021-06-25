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В Кремле отреагировали на слова Зеленского о референдуме по Донбассу

Москве трудно комментировать сказанное главой Украины. Отношения Киева с ДНР и ЛНР фактически давно прекращены.

25 июня, 10:28

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Украина фактически разорвала контакты с Донбассом, но юридическая формализация этого шага вызывает лишь сожаление. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, оценивая слова украинского лидера Владимира Зеленского.

По словам официального представителя Кремля, заявление украинского президента трудно комментировать. Территория Донбасса фактически "отторгнута" Киевом, а связи уже разорваны.

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"Трудно комментировать подобные заявления главы украинского государства. Все связи де-факто и так разорваны, и эти регионы отторгнуты украинским государством. Если речь идёт о формализации этой ситуации и придании ей характера де-юре, то здесь можно только выразить сожаление", — объяснил пресс-секретарь.

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Напомним, Владимир Зеленский ранее заявил, что, если ситуацию в Донбассе не удастся урегулировать в рамках "нормандского формата" или любых договорённостей с участием России и США, то возможно проведение всеукраинского референдума о полном разрыве отношений с регионом.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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