В Кремле отреагировали на смягчение меры пресечения россиянке Сапеге
Отвечая на вопрос, является ли это итогом российско-белорусских переговоров, пресс-секретарь главы государства отметил, что "де-юре это результат тех решений, которые приняли следственные и судебные власти Белоруссии".
Фото © Instagram / sapega_sofia_
Москва продолжит по дипломатическим и другим каналам защищать интересы гражданки РФ Софии Сапеги, которую в Минске перевели из СИЗО под домашний арест. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Что касается законных интересов российской гражданки, то они защищались и будут защищаться нашими дипломатами и по другим каналам", — сказал представитель Кремля журналистам.
Отвечая на вопрос, является ли смягчение меры пресечения итогом российско-белорусских переговоров, Песков отметил, что "де-юре это результат тех решений, которые приняли следственные и судебные власти Белоруссии".
Ранее Лайф сообщал, что россиянку Сапегу перевели под домашний арест. Для родителей Софии эта новость стала неожиданностью. Её отчим рассказал нам, что сейчас девушка находится в съёмной квартире в Минске.
Напомним, россиянку задержали 23 мая в минском аэропорту вместе с Романом Протасевичем, одним из основателей телеграм-канала NEXTA. Это произошло после того, как в столице Белоруссии приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, на котором пара летела из Афин в Вильнюс. Адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что она была арестована на два месяца. Ей предъявили обвинение в разжигании социальной вражды и розни.
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