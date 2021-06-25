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В Кремле отреагировали на смягчение меры пресечения россиянке Сапеге

Отвечая на вопрос, является ли это итогом российско-белорусских переговоров, пресс-секретарь главы государства отметил, что "де-юре это результат тех решений, которые приняли следственные и судебные власти Белоруссии".

25 июня, 10:19
<p>Фото © Instagram / sapega_sofia_</p>

Фото © Instagram / sapega_sofia_

Москва продолжит по дипломатическим и другим каналам защищать интересы гражданки РФ Софии Сапеги, которую в Минске перевели из СИЗО под домашний арест. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Что касается законных интересов российской гражданки, то они защищались и будут защищаться нашими дипломатами и по другим каналам", — сказал представитель Кремля журналистам.

Романа Протасевича перевели под домашний арест

Романа Протасевича перевели под домашний арест

Отвечая на вопрос, является ли смягчение меры пресечения итогом российско-белорусских переговоров, Песков отметил, что "де-юре это результат тех решений, которые приняли следственные и судебные власти Белоруссии".

Ранее Лайф сообщал, что россиянку Сапегу перевели под домашний арест. Для родителей Софии эта новость стала неожиданностью. Её отчим рассказал нам, что сейчас девушка находится в съёмной квартире в Минске.

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Напомним, россиянку задержали 23 мая в минском аэропорту вместе с Романом Протасевичем, одним из основателей телеграм-канала NEXTA. Это произошло после того, как в столице Белоруссии приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, на котором пара летела из Афин в Вильнюс. Адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что она была арестована на два месяца. Ей предъявили обвинение в разжигании социальной вражды и розни.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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