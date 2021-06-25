В Кремле отреагировали на смягчение меры пресечения россиянке Сапеге

Москва продолжит по дипломатическим и другим каналам защищать интересы гражданки РФ Софии Сапеги, которую в Минске перевели из СИЗО под домашний арест. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Что касается законных интересов российской гражданки, то они защищались и будут защищаться нашими дипломатами и по другим каналам", — сказал представитель Кремля журналистам.

Отвечая на вопрос, является ли смягчение меры пресечения итогом российско-белорусских переговоров, Песков отметил, что "де-юре это результат тех решений, которые приняли следственные и судебные власти Белоруссии".