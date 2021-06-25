Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, как проходит плотная подготовка к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. В ней принимает участие много людей, включая работников call-центра и волонтёров. Мероприятие пройдёт 30 июня.

"Вопросов традиционно много. Граждане активны. Постепенно формируется набор тем, которые больше всего интересуют граждан. Подготовка идёт активно. Работает много людей. Это и совершенно героичные работники call-центра, и волонтёры. Работа идёт. Ещё работать дальше больше пяти дней", — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Песков подчеркнул, что сам Путин уже начал работу над линией. Так, по текущим вопросам запрашивается обновлённая информация у соответствующих ведомств. Она готовится в виде справок в правительстве и экспертных подразделениях Администрации Президента и докладывается главе государства.

"Не сомневаюсь, что субботу и воскресенье он проведёт за этой работой", — добавил представитель Кремля.

Песков также напомнил, что в этом году задать вопрос в формате видеоролика, текстового или голосового сообщения российскому лидеру можно с помощью специального приложения "Москва — Путину", которое позволяет исключить посредников в общении. Песков отметил, что обязательно будет представлена вся география страны. Во время прямой линии Путин будет иметь доступ к массиву вопросов, разделённых по тематике, кругу проблем и регионам. Помогать российскому лидеру будут соведущие, добавил пресс-секретарь президента.