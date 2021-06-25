"Возникает много вопросов": Песков объяснил, почему встреча Путина и Зеленского может не состояться
Накануне Украина ввела новые санкции в отношении ряда российских компаний, напомнил пресс-секретарь главы государства. Такая позиция, по его словам, вызывает больше вопросов, чем ответов.
Владимир Путин. Фото © Кremlin.ru
Продление Киевом санкций в отношении российских компаний и введение ограничительных мер против банков РФ можно расценивать как шаги для недопущения встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Такое мнение выразил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Вчера Украина объявила новые санкции в отношении компаний РФ, физических лиц. Если рассматривать эти шаги в качестве подготовки почвы к двусторонней встрече, то возникает много вопросов. Если рассматривать эти шаги как обрубание хвостов перед встречей, чтобы никоим образом её не допустить, то можно понять шаги", — сказал представитель Кремля журналистам.
Украина заинтересована в продолжении транзита газа и в то же время анонсирует санкции против главы "Газпрома" Алексея Миллера, подчеркнул Песков. Он отметил, что такая позиция Незалежной вызывает больше вопросов, чем ответов. "Кто будет подписывать контракт? С кем вести переговоры?" — недоумевает представитель Кремля.
Напомним, в конце апреля Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса". В ответ на это российский лидер предложил коллеге Москву в качестве площадки для встречи. Тот же в свою очередь заявил, что готов к переговорам, а место их проведения значения не имеет. Позже лидер Незалежной предложил провести саммит в Ватикане, но политологи считают, что это уловка — такими предложениями украинский лидер якобы желает полностью дискредитировать идею встречи двух президентов.
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