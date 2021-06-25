Продление Киевом санкций в отношении российских компаний и введение ограничительных мер против банков РФ можно расценивать как шаги для недопущения встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Такое мнение выразил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Вчера Украина объявила новые санкции в отношении компаний РФ, физических лиц. Если рассматривать эти шаги в качестве подготовки почвы к двусторонней встрече, то возникает много вопросов. Если рассматривать эти шаги как обрубание хвостов перед встречей, чтобы никоим образом её не допустить, то можно понять шаги", — сказал представитель Кремля журналистам.