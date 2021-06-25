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"Такая позиция нелогична": Песков оценил отказ лидеров стран ЕС от встречи с Путиным

Представитель Кремля отметил, что РФ сохраняет заинтересованность в налаживании диалога между Москвой и Брюсселем. Он также выразил надежду, что страны, которые придерживаются сбалансированного подхода, продолжат работу по продвижению этой идеи.

25 июня, 09:52
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Москве с сожалением восприняли новость о том, что лидеры стран Евросоюза отказались от проведения встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что против выступили государства, которые чаще всех безосновательно говорят о наличии угрозы со стороны РФ, при этом пытаются заиметь на своей территории всё больше военных НАТО.

"Такая позиция нелогична. Но это всё забота ЕС, там много разногласий. <...> Риторика там эмоциональная. Но надеемся, что страны, которые придерживаются сбалансированного подхода, продолжат работу по продвижению идеи о налаживании диалога между Брюсселем и Москвой. РФ сохраняет заинтересованность", — отметил Песков.

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Он также добавил, что остаётся неизменной концептуальная позиция Путина о том, что РФ готова идти в вопросе налаживания диалога так далеко, как к тому готова Европа. Более того, российский лидер совсем недавно по случаю 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны опубликовал статью в немецком издании, в которой послал достаточно позитивные сообщения европейцам в плане реанимации отношений и целесообразности установления атмосферы диалога, подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, ранее авторитетные западные СМИ сообщили, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон предложили пригласить Путина на встречу с лидерами стран ЕС. При этом исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте отказался от участия в саммите ЕС с российским лидером. Позже лидеры Евросоюза всё же решили отказаться от этой идеи.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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