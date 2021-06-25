В Москве с сожалением восприняли новость о том, что лидеры стран Евросоюза отказались от проведения встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что против выступили государства, которые чаще всех безосновательно говорят о наличии угрозы со стороны РФ, при этом пытаются заиметь на своей территории всё больше военных НАТО.

"Такая позиция нелогична. Но это всё забота ЕС, там много разногласий. <...> Риторика там эмоциональная. Но надеемся, что страны, которые придерживаются сбалансированного подхода, продолжат работу по продвижению идеи о налаживании диалога между Брюсселем и Москвой. РФ сохраняет заинтересованность", — отметил Песков.