В Госдуме объяснили, почему ещё не достигнуто соглашение по саммиту России и ЕС

У РФ есть своя повестка, связанная с нормализацией отношений с Европой, отметили там. И Москва готова работать в рамках этих вопросов, однако не будет специально ускорять процесс или подталкивать кого-то к переговорам.

Соглашение по саммиту России и Евросоюза до сих пор не достигнуто по ряду причин, в числе которых и давление на Брюссель со стороны США. Таким мнением с Лайфом поделился депутат Госдумы Олег Морозов.

"Причин этому очень много. Одна из них — это давление США и нежелание их выпускать Европу на самостоятельный диалог. Во-вторых, у Вашингтона в Европе есть несколько прикормленных политических овчарок, которые выполняют всё по первому требованию. По типу Великобритании, Прибалтики и Польши, Украины", — отметил депутат.

Морозов добавил, что любая переговорная площадка "есть благо", и если европейцы будут готовы к переговорам, то Россия, естественно, будет это приветствовать и участвовать в диалоге. У Москвы при этом есть своя повестка, связанная с нормализацией отношений с Европой. В неё входят вопросы экономики, правозащитной проблематики, защиты прав русскоязычных граждан и другие.

"Мы готовы в рамках этой повестки работать, но специально ускорять процесс и кого-то к этому подталкивать мы не будем, поскольку европейцы сейчас гораздо больше заинтересованы в том, чтобы сформулировать свои предложения по нормализации наших отношений. Включая тему Украины, где Европа могла бы выступить главным триггером мирного процесса", — сказал парламентарий.