НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Госдуме объяснили, почему ещё не достигнуто соглашение по саммиту России и ЕС

У РФ есть своя повестка, связанная с нормализацией отношений с Европой, отметили там. И Москва готова работать в рамках этих вопросов, однако не будет специально ускорять процесс или подталкивать кого-то к переговорам.

25 июня, 08:51
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Соглашение по саммиту России и Евросоюза до сих пор не достигнуто по ряду причин, в числе которых и давление на Брюссель со стороны США. Таким мнением с Лайфом поделился депутат Госдумы Олег Морозов.

"Причин этому очень много. Одна из них — это давление США и нежелание их выпускать Европу на самостоятельный диалог. Во-вторых, у Вашингтона в Европе есть несколько прикормленных политических овчарок, которые выполняют всё по первому требованию. По типу Великобритании, Прибалтики и Польши, Украины", — отметил депутат.

Премьер Бельгии признал, что ЕС не может ограничить отношения с Россией санкциями

Премьер Бельгии признал, что ЕС не может ограничить отношения с Россией санкциями

Морозов добавил, что любая переговорная площадка "есть благо", и если европейцы будут готовы к переговорам, то Россия, естественно, будет это приветствовать и участвовать в диалоге. У Москвы при этом есть своя повестка, связанная с нормализацией отношений с Европой. В неё входят вопросы экономики, правозащитной проблематики, защиты прав русскоязычных граждан и другие.

"Мы готовы в рамках этой повестки работать, но специально ускорять процесс и кого-то к этому подталкивать мы не будем, поскольку европейцы сейчас гораздо больше заинтересованы в том, чтобы сформулировать свои предложения по нормализации наших отношений. Включая тему Украины, где Европа могла бы выступить главным триггером мирного процесса", — сказал парламентарий.

"Будем против России, Германии и Франции": Климкин испугался идеи Меркель и Макрона пригласить Путина на встречу с лидерами ЕС

"Будем против России, Германии и Франции": Климкин испугался идеи Меркель и Макрона пригласить Путина на встречу с лидерами ЕС

Он также отметил, что канцлер Германии Ангела Меркель лучше всех понимает необходимость диалога Европы и России, и в этом плане ФРГ занимает "позицию здравого смысла".

Напомним, ранее авторитетные западные СМИ сообщили, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон предложили пригласить Путина на встречу с лидерами стран ЕС. При этом исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте отказался от участия в саммите ЕС с российским лидером. Позже лидеры Евросоюза всё же решили отказаться от этой идеи.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Премьер Бельгии признал, что ЕС не может ограничить отношения с Россией санкциями

сегодня в 01:27

"Аккуратно, бриташки": Испанцы испугались войны после инцидента с британским эсминцем у берегов Крыма

сегодня в 04:02

В МЧС предупредили москвичей о надвигающейся грозе

сегодня в 09:05

"Краснодар" начал переговоры о трансфере футболиста лондонского "Арсенала"

сегодня в 09:31

В Орловской области волонтёры и кинологи неделю ищут третьеклассницу, которая вышла гулять и пропала

сегодня в 09:25

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1