В Госдуме объяснили, почему ещё не достигнуто соглашение по саммиту России и ЕС

У РФ есть своя повестка, связанная с нормализацией отношений с Европой, отметили там. И Москва готова работать в рамках этих вопросов, однако не будет специально ускорять процесс или подталкивать кого-то к переговорам.