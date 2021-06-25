В России зарегистрировали максимум смертей от ковида с 21 января

За сутки в России от коронавируса умер 601 пациент — это максимум с 21 января. Антирекорд зафиксирован и в Москве — 98 летальных исходов, это самая большая цифра с начала пандемии. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с новой инфекцией.

Всего из-за болезни в стране умерло 132 064 человека (из них 21 876 — в столице). Условная летальность заболевания осталась на уровне 2,44%.