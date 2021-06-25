В России зарегистрировали максимум смертей от ковида с 21 января
Печальный антирекорд сегодня и в Москве — 98 летальных исходов впервые с начала пандемии коронавируса.
Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев
За сутки в России от коронавируса умер 601 пациент — это максимум с 21 января. Антирекорд зафиксирован и в Москве — 98 летальных исходов, это самая большая цифра с начала пандемии. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с новой инфекцией.
Всего из-за болезни в стране умерло 132 064 человека (из них 21 876 — в столице). Условная летальность заболевания осталась на уровне 2,44%.
Напомним, за сутки по всей стране выявили 20 393 новых случая заражения. Это больше, чем количество выздоровевших — 14 024. Кроме того, в России было выявлено свыше 16 тысяч потенциальных мутаций коронавируса. Эксперты говорят, что справиться с таким разнообразием вариантов вируса можно только благодаря повсеместной вакцинации, причём это касается не только России.
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