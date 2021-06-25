В России за сутки выявили свыше 20 тысяч новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки выявлено 20 393 новых случая заражения коронавирусом. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Это больше, чем количество выздоровевших.

Как отмечается, у 15% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 14 024 человека, скончался 601. Больше всего заразившихся коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ выявили 5 409 088 случаев заражения CoViD-19.

"За весь период выписано по выздоровлении в России 4 929 639 человек. За весь период в России умерло 132 064 человека", — отмечается в сообщении штаба.