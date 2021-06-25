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В России за сутки выявили свыше 20 тысяч новых случаев коронавируса

Прирост числа заболевших в относительном выражении составил 0,38%. От болезни вылечилось 14 024 человека, общее число выздоровевших от ковида достигло 4 929 639.

25 июня, 08:40
<p>Фото © Агентство "Москва" / Никеричев Андрей</p>

Фото © Агентство "Москва" / Никеричев Андрей

В России за минувшие сутки выявлено 20 393 новых случая заражения коронавирусом. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Это больше, чем количество выздоровевших.

Как отмечается, у 15% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 14 024 человека, скончался 601. Больше всего заразившихся коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ выявили 5 409 088 случаев заражения CoViD-19.

"За весь период выписано по выздоровлении в России 4 929 639 человек. За весь период в России умерло 132 064 человека", — отмечается в сообщении штаба.

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Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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