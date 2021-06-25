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Названы болезни, которые могут обостриться под действием солнца

Особую угрозу светило представляет для людей со светлым типом кожи.

25 июня, 04:27
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Доктор медицинских наук, врач-дерматовенеролог Ирина Скорогудаева рассказала, какие болезни могут обостриться под воздействием солнца. В беседе с RT она отметила, что летом на человека влияет не только ультрафиолет, но ещё и инфракрасные лучи, а также влажность воздуха.

"Если ультрафиолета много, но при этом сухой воздух, то переносится в целом для здоровья радикально легче, чем высокая влажность. Потому что при влажности кожные заболевания начинают вылезать. Можно получить тепловой удар. Очень тяжело переносят пациенты с сердечно-сосудистыми диагнозами", — пояснила доктор.

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Медик добавила, что ультрафиолет опасен для людей со светлым типом кожи, у которых генетически отсутствует формирование защиты от ультрафиолета. Данные люди, относящиеся к кельтскому типу, обгорают на солнце, даже когда пребывают там непродолжительное время.

Но самый большой вред, который может нанести солнце, — онкология. Впрочем, есть риск и других заболеваний.

"Розацеа возникает именно летом. Это тяжёлое заболевание, хроническое, его вылечить очень сложно, почти невозможно. Конечно же, к этому более склонны светлокожие люди. Часто обостряются вирусные заболевания: у кого недостаточная активность иммунитета, у них, в принципе, может появиться герпес", — отметила Скорогудаева.

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Также солнце ускоряет процесс старения, вызывает пигментацию и ожоги, разрушает коллаген.

Ранее москвичей предупредили о редчайшем уровне опасности ультрафиолета. По прогнозам научного руководителя Гидрометцентра, сильное УФ-излучение сохранится до конца недели.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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