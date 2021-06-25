Названы болезни, которые могут обостриться под действием солнца

Доктор медицинских наук, врач-дерматовенеролог Ирина Скорогудаева рассказала, какие болезни могут обостриться под воздействием солнца. В беседе с RT она отметила, что летом на человека влияет не только ультрафиолет, но ещё и инфракрасные лучи, а также влажность воздуха.

"Если ультрафиолета много, но при этом сухой воздух, то переносится в целом для здоровья радикально легче, чем высокая влажность. Потому что при влажности кожные заболевания начинают вылезать. Можно получить тепловой удар. Очень тяжело переносят пациенты с сердечно-сосудистыми диагнозами", — пояснила доктор.

Медик добавила, что ультрафиолет опасен для людей со светлым типом кожи, у которых генетически отсутствует формирование защиты от ультрафиолета. Данные люди, относящиеся к кельтскому типу, обгорают на солнце, даже когда пребывают там непродолжительное время.

Но самый большой вред, который может нанести солнце, — онкология. Впрочем, есть риск и других заболеваний.

"Розацеа возникает именно летом. Это тяжёлое заболевание, хроническое, его вылечить очень сложно, почти невозможно. Конечно же, к этому более склонны светлокожие люди. Часто обостряются вирусные заболевания: у кого недостаточная активность иммунитета, у них, в принципе, может появиться герпес", — отметила Скорогудаева.

Также солнце ускоряет процесс старения, вызывает пигментацию и ожоги, разрушает коллаген.