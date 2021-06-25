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Гуляющий по улицам медведь перепугал жителей российского города

Местные специалисты считают, что, скорее всего, хищник выходил к людям в поисках еды.

25 июня, 04:10

Гуляющий по улицам медведь перепугал жителей российского города. Видеозапись в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Жители города Удачного, что в Якутии, засняли, как медведь прогуливается по улицам города. В распоряжении Лайфа появилось видео с хищником.

На кадрах видно, как косолапый не спеша прогуливается вдоль зелёных аллей, глядит по сторонам, становится на передние лапы, а затем резво куда-то убегает. Местные специалисты считают, что, скорее всего, хищник вышел к людям в поисках еды. Учитывая, что это было не один раз, власти приняли решение ликвидировать зверя.

"Так как медведь реально представлял угрозу для жизни и здоровья населения, вынужденно произведена ликвидация крупного зверя в черте города", — говорится на официальном сайте города.

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Также местных жителей предостерегли от дальних прогулок в лес и выездов на природу и напомнили, что при встрече с диким зверем не нужно проявлять внешних признаков страха, нельзя поворачиваться к зверю спиной и смотреть ему в глаза, не стоит бежать или пригибаться. Если медведь подошёл слишком близко, то можно использовать громкие предметы, например начать стучать в кастрюли или сковородки.

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Ранее Лайф писал о том, что сбежавший в Мытищах медведь напал на лагерь ничего не подозревающих тиктокеров.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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