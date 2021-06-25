Крупнейшие газеты Испании — Mundo, El Pais, Vanguardia и Periódico — опубликовали на своих сайтах материалы, посвящённые инциденту с британским эсминцем Defender в Чёрном море. Военный корабль Великобритании ранее нарушил морскую границу России. Читатели испанских СМИ крайне бурно отреагировали на произошедшее и оставили немало комментариев по этому поводу.

Отметим, что часть пользователей предостерегла официальный Лондон от провокаций и указала на недопустимость подобных действий британцев в сторону Москвы.

"Аккуратно, бриташки, с Россией не шутят", — написал один из комментаторов.

"Королевским ВМС не стоит жаловаться на то, что им ответили их же монетой: 28 мая 2019 года "британский корабль открыл огонь в сторону корабля ВМФ Испании в Гибралтаре" в испанских водах — "международных", по мнению англичан", — указал на двойные стандарты со стороны Британии другой испанский читатель.

Ещё один пользователь заметил, что "англичане вечно лезут в чужие воды, пока их кто-нибудь не остановит". А комментатор с ником de centro-izquierda написал следующее: "Пусть британцы и голландцы нам объяснят, что их корабли делают в Чёрном море. А в случае британцев — почему они заходят в чужие воды…"

"Мирный проход? Великобритания — пиратская страна и будущее налоговое убежище. Ничего из того, что она делает, не является мирным, даже с бывшими партнёрами по ЕС", — усомнился в официально заявленных намерениях Лондона испанец.

"Я уже посмотрел фотографии, британские ВМС на них лицо не сохранили. Видно, как российский патруль преследует корабль, Су-30СМ сверху и, наконец, Су-24М, который и выпустил четыре бомбы по 500 килограммов. Капитан эсминца сразу... сбежал оттуда!" — написал один из комментаторов.

Некоторые жители Испании призвали освежить британцам память и "стряхнуть с них наглость". А кто-то выразил сожаление из-за того, что "русские получше не прицелились". Были и те, кто испугался вероятного начала военных действий в связи с провокацией Лондона. Один из испанских пользователей поинтересовался, знает ли кто-то, где находится ближайшее ядерное убежище.

"Что английский военный корабль делал на российской территории? Они географию не знают? Или хотят новой войны? Нам и так страданий не хватает?" — отреагировал один из комментаторов.