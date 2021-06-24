Зазеркалье. Именно это чувство часто возникает в последнее время, когда читаешь западные СМИ. Порой даже не понимаешь, на кого это рассчитано. На детей? Или на украинско-прибалтийских читателей, верящих в западный Гондор и российский Мордор?

Возьмём, к примеру, историю с вторжением 23 июня британского эсминца "Дефендер" (переводится как "Защитник") в российские территориальные воды у крымского мыса Фиолент. Напомним, что корабль Её Величества сначала не отвечал на предложения российских пограничников покинуть российские территориальные воды, а затем российская "Сушка" подкрепила эти слова предупредительным бомбометанием по курсу корабля. После чего до британцев дошло, что воды нужно покинуть.

Конечно, у официальных лиц в Лондоне иная картина произошедшего. "Никаких предупредительных выстрелов в адрес корабля Её Величества Defender не было. Корабль Королевского флота совершал невинный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным законодательством", — говорится в заявлении британского Минобороны. И из уст британских адмиралов такие заявления выглядят логичными. Во-первых, они не признают крымские воды российскими. Во-вторых, признать, что корабль Её Величества испугался русских бомб — это позорище. Большим позорищем был бы захват вторгнувшегося корабля российскими пограничниками и ВМФ на абордаж — по примеру того, как россияне взяли украинские лоханки, пытавшиеся прорваться через Керченский пролив.

Да, британская The Sun может сколько угодно цитировать слова отставного вице-адмирала Криса Перри о том, что у корабля "лучшие противовоздушные системы, которые могут атаковать несколько целей одновременно и засечь мячики для гольфа на расстоянии в 20 миль" — исход абордажа был бы предсказуем. И лёг пятном несмываемого позора на королевские ВМС (как он лёг бы ранее на украинские после керченской эпопеи, если бы те знали, что такое "позор"). И виновным в этом позоре был бы капитан судна Defender.

Но как же профессиональная британская пресса расписала этот инцидент? Отругала капитана британского корабля за то, что он ради каких-то военных (вскрыть через провокацию систему реагирования россиян) или политических (сорвать московскую конференцию по безопасности или российско-американские договорённости в Женеве) целей поставил Москву и Лондон на грань войны? Нет, отнюдь.

"Вы не остановите наши корабли", — говорит Путину дерзкая Британия. И опять же — нет, это заголовок не какого-то бульварного листка, а статьи в престижнейшей британской The Times. "Британия, может, уже и не правит морями, но всё ещё в состоянии победить русских", — пишет The Independent.

Однако приз за самый блестящий заголовок — при всем уважении к The Times — всё-таки достаётся британской The Sun. "А где оно, Чёрное море?" — гласит он. Толстый такой намёк на то, что англичане забыли об этом водоёме и почему из-за него они ставят мир на грань войны.

Впрочем, по мнению ряда журналистов, ставят не они. Международное сообщество, по мнению западных СМИ, должно сделать нужные выводы из произошедшего. "Впервые со времён окончания холодной войны Москва признала использование боевых снарядов для сдерживания военного корабля НАТО. Это отражает растущий риск возникновения военных инцидентов на фоне резкого роста напряжённости в отношениях между Россией и Западом", — пишет Daily Mail. "Инцидент в Чёрном море доказывает, что напряжение в отношениях с Россией будет сохраняться всегда", — усугубляет The Independent. "Превратив неспокойные воды Чёрного моря в потенциальное поле битвы, Россия развеяла всякую надежду на перезагрузку отношений с Западом", — резюмирует The Times. "Путинские провокации в адрес Великобритании повлекут за собой сокрушительный ответ", — добивает Daily Telegraph. То есть это не британцы пошли на демонстративную эскалацию, отправив судно в территориальные воды, которые де-факто принадлежат Российской Федерации. А то, что в таких случаях нужно учитывать именно фактический контроль, сами британцы знают не понаслышке — они де-факто владеют Фолклендскими островами, которые Аргентина считает своими и называет Мальвинскими. У хотя бы минимально мыслящего читателя после таких слов возникнет стойкое подозрение о том, что британцы банально хотят разрушить российско-американские соглашения о прекращении эскалации в двусторонних отношениях.

Собственно, международное сообщество выводы сделало — правда, не нужные, а правильные. "Великобритании нужно было получить урок, похожий на пощёчину. Она отрицала заявления Москвы о предупредительных выстрелах и даже не посмела выразить хоть слово протеста. И это чётко показывает, что она может запугивать слабых и боится сильных", — говорит Ху Сицзинь, главный редактор китайской The Global Times.