Те, кто знает историю русского флота и вообще историю, при словах, что на борту HMS Defender присутствовал корреспондент BBC, засмеялись в голос. Потому что вот уже двести лет прошло, а приёмчики не меняются. Потому что ситуация с Defender один к одному повторяет по старой методичке провокацию с бригом "Виксен" без малого 200 лет назад. Тогда английский "Виксен" был задержан русским бригом "Аякс" в районе порта Суджук-Кале. Кому-то он, может быть, и Суджук-Кале, а для русских он, вообще-то, Новороссийск. Ну, чтобы вам было понятно, где Гринвич — сердце британского флота — и где место провокации.

Да, и тогда они тоже считали, что Западный Кавказ — это не Россия. Как сейчас Крым. И да, там тоже был бойкий корреспондент — за неимением Би-би-си — от газеты The Times, чтобы срочно передать обстоятельства провокации прогрессивной общественности Запада. Тогда Лондон был бы счастлив, если русские затопили бы бриг.

А после задержания оного стали вопить, что русские творят произвол на море. Кавказское побережье вообще не их, они его у турок отвоевали незаконно и нечестно. Ничего не напоминает? Даже формулировки аналогичные. Тогда британцы не считали русским Западный Кавказ. Сейчас Крым. Похоже?

Но мы живём в другом информационном мире, и тут присутствие журналиста сыграло скорее злую шутку, потому что зафиксировало всю ложь, которая потом моментально посыпалась из каждого пропагандистского утюга. Более того, Марк Николь, журналист Daily Mail, тоже был на борту Defender ВМС Великобритании во время инцидента, когда британский эсминец нарушил границу России в районе Крыма, после чего российский Су-24М открыл предупредительную стрельбу.

По официальной версии англичан, не было ни намеренного нарушения территориальных вод, ни предупреждений, ни предупредительных выстрелов с русской стороны. Потому что если это не так, то, вообще-то, флотское руководство Британии должно назначить проверку действий капитана и как он довёл ситуацию до того, что подверг экипаж и корабль опасности. Ради чего? И вот они начали врать, но оказалось, что Марк Николь уже всё снял и имеется запись, где слышны и выстрелы тоже. И он же продемонстрировал, что капитан Оуэн намеренно нарушил всё, что нельзя нарушать.

Он подтвердил, что к экипажу неоднократно обращались с призывами изменить курс, но тот намеренно им не следовал. И добавил: они подошли к территориальным водам Крыма, "чтобы осуществить то, что Королевский военно-морской флот называет патрулированием в защиту свободы судоходства".

"Мы явно щёлкнули русского медведя по носу, и он щёлкнул в ответ". По его словам, Великобритания, "как союзник Украины", считает воды украинскими. Поэтому эсминец продолжал движение, осознавая, как это будет воспринято Россией. "После второй очереди выстрелов из вражеской пушки я услышал сообщение о том, что у нас есть "две эффективные ракеты с высокой степенью поражения". В статье Николь заявляет, что "в следующий раз напряжённость будет выше".

Ранее Минобороны России назвало действия британского эсминца грубым нарушением конвенции ООН. Британскому военному атташе была вручена нота протеста. Особенно меня умилили специалисты по всему на свете, говорящие по-русски с ошибками, но руководящие российскими радиостанциями, которые тут же начали отрабатывать деньги хозяев и утверждать, что британцы действовали в рамках Конвенции ООН по морскому праву, и что-то там бубнить про мирный проход военных кораблей в территориальных водах.

Запомните раз и навсегда: пока Украина с ЕС визжат по поводу Крыма, эти территориальные воды не являются маршрутом "мирного прохода" боевых кораблей противника. А Британия — противник. И плевать, что они там не признают Крым русским. Мы тоже можем с ядерными ракетоносцами однажды всплыть возле островов и спросить, Мальвинские они или Фолклендские.