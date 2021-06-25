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В ФАС сообщили о росте тарифов на коммунальные услуги на 3,3% с 1 июля

Данное повышение соответствует принципу "инфляция минус", по которому индексация тарифов не должна превышать величину инфляции.

25 июня, 03:26

Фото © Pixabay

В России с 1 июля поднимутся тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом пишут СМИ, ссылаясь на Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

По прогнозу социально-экономического развития страны, в 2021 году средний размер индексации тарифов ЖКХ не должен превысить четыре процента. При этом в ФАС отметили, что фактически они вырастут на 3,3 процента.

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Как уточняется, данное повышение соответствует принципу "инфляция минус", по которому индексация тарифов не должна превышать величину инфляции. В ФАС заметили, что будут строго пресекать нарушения при установлении региональных тарифов.

Стоит также отметить, что уровень индексации тарифов на ЖКУ в каждом субъекте РФ разный, однако он не должен превышать предельный индекс для региона. ФАС напомнила россиянам, что повышение цен на жилищно-коммунальные услуги необходимо для стабильной и бесперебойной работы коммунальных предприятий страны.

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Ранее сообщалось, что Россия заняла второе место в рейтинге стран Европы по дешевизне электроэнергии. Самым дорогим один кВт.ч оказался в Германии, а самым дешёвым — в Казахстане.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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