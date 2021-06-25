В ФАС сообщили о росте тарифов на коммунальные услуги на 3,3% с 1 июля

В России с 1 июля поднимутся тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом пишут СМИ, ссылаясь на Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

По прогнозу социально-экономического развития страны, в 2021 году средний размер индексации тарифов ЖКХ не должен превысить четыре процента. При этом в ФАС отметили, что фактически они вырастут на 3,3 процента.

Как уточняется, данное повышение соответствует принципу "инфляция минус", по которому индексация тарифов не должна превышать величину инфляции. В ФАС заметили, что будут строго пресекать нарушения при установлении региональных тарифов.

Стоит также отметить, что уровень индексации тарифов на ЖКУ в каждом субъекте РФ разный, однако он не должен превышать предельный индекс для региона. ФАС напомнила россиянам, что повышение цен на жилищно-коммунальные услуги необходимо для стабильной и бесперебойной работы коммунальных предприятий страны.