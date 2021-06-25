Гинцбург раскрыл подробности испытаний вакцины "Спутник V" на детях
Учёный выразил уверенность, что побочные эффекты окажутся минимальными.
Фото © Pixabay
Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что порядка 350 детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет примут участие в клинических исследованиях вакцины от коронавируса "Спутник V". Он уточнил, что для каждого возраста будет подобрана определённая концентрация препарата.
"Особенностей проведения исследований никаких [нет], это повторение тех клинических исследований, которые были у взрослых, за исключением того, что там будут различные концентрации "Спутника V" для каждого возраста. Будем смотреть, как вакцина будет работать. Думаю, побочные явления будут минимальны. Если эффективность разведённой дозы будет достаточной, то на этом и остановимся. Всего в исследовании, как мы планируем, примут участие 350 человек в возрасте от 12 до 17 лет", — сказал директор центра в беседе с ТАСС.
Говоря о возможных сроках исследования, Гинцбург рассказал, что пока регистрация препарата запланирована примерно на 20 сентября.
"Это доза "Спутника V", но регистрационное удостоверение будет отдельное", — подчеркнул он.
Ранее директор центра Гамалеи рассказал, что специалисты уже подали необходимые документы в Минздрав РФ для получения разрешения на проведение исследований действия вакцины от ковида на детей и подростков. Как заявляла заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, клинические исследования вакцины "Спутник V" среди подростков стартуют в столице в начале июля.
Напомним, накануне Всемирная организация здравоохранения впервые признала, что детей можно вакцинировать от коронавируса.
Комментариев: 0