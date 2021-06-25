Гинцбург раскрыл подробности испытаний вакцины "Спутник V" на детях

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что порядка 350 детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет примут участие в клинических исследованиях вакцины от коронавируса "Спутник V". Он уточнил, что для каждого возраста будет подобрана определённая концентрация препарата.

"Особенностей проведения исследований никаких [нет], это повторение тех клинических исследований, которые были у взрослых, за исключением того, что там будут различные концентрации "Спутника V" для каждого возраста. Будем смотреть, как вакцина будет работать. Думаю, побочные явления будут минимальны. Если эффективность разведённой дозы будет достаточной, то на этом и остановимся. Всего в исследовании, как мы планируем, примут участие 350 человек в возрасте от 12 до 17 лет", — сказал директор центра в беседе с ТАСС.