В России назвали вакцину, которая подойдёт для прививания детей от коронавируса

Директор центра Чумакова Айдар Ишмухаметов назвал вакцину от коронавирусной инфекции, подходящую для всех категорий россиян. Об этом сообщает "Парламентская газета".

По словам Ишмухаметова, универсальным препаратом от ковида является "Ковивак", который и был разработан на базе центра Чумакова. Специалист выразил абсолютную уверенность в том, что вакцина в нынешнем варианте "годится и для детей". Однако, согласно регламенту, сначала нужно будет провести все испытания препарата.

Кроме того, Ишмухаметов сообщил, что сейчас центр Чумакова приступает к третьему этапу испытаний вакцины от коронавируса "Ковивак". Разрешение на проверку препарата специалисты получили две недели назад. Как уточнил учёный, третья фаза испытаний вакцины подразумевает исследования на людях с такими сопутствующими патологиями, как хронические заболевания лёгких, аутоиммунные заболевания и онкология.

"Пока, по итогам двух первых фаз испытаний, могу сказать, что наша вакцина не имеет побочных эффектов — пока нам не удалось зафиксировать ни одного такого случая. Вакцина получилась довольно лёгкая, поэтому она подходит для ревакцинации после других препаратов", — сказал директор центра Чумакова.